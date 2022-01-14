Туристов мало, но они есть. Из каких стран в Латвию ездили больше всего

Гости провели в местах размещения 127 500 ночей, что на 4,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

В ноябре прошлого года в местах для ночлега обслужено 39 800 жителей Латвии, что на 6,7% больше, чем в ноябре 2020 года. Местные жители переночевали в местах для размещения туристов 77 500 раз, что на 4,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Самыми популярными географическими точками для кратковременного проживания жителей Латвии были Рига, где остановились 34,7% гостей, Юрмала - 14,2%, Лиепая - 7,5%, Цесисский край - 3,8%, Даугавпилс - 3,7%, Кулдигский край - 3,3% и Сигулдский край - 2,9%.

В ноябре среди всех гостей, обслуженных в местах размещения, 39,6% или 26 200 были иностранцы - это в два раза больше, чем в ноябре 2020 года, но на 78,1% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Количество ночей, проведенных иностранными гостями в латвийских местах для ночлега туристов, увеличилось на 22,9% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 50 000.

Больше всего иностранных гостей прибыло из Германии (2700), Литвы (2600), Эстонии (2500), России (2000), Великобритании (1900), Польши (1400) и Украины (1100).

Большинство иностранных гостей (87,7%) останавливались в Риге, 2,1% иностранцев остановились в Юрмале и 2% - в Лиепае.