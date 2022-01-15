Антирекорд: выявлено 3065 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди умерших 10 были не привиты или не прошли курс вакцинации, а четверо были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1310,6 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 1370 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1695 - были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 21 269 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 301 654 жителя Латвии.

В пятницу госпитализировано 85 пациентов с Covid-19

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В больницах находится 581 пациент с Covid-19 - за прошедшие сутки госпитализированы 85, выписаны 78 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 498 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 83 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находился 24 251 человек.

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 2220 новых случаев коронавируса

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 2220 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек.

По состоянию на утро субботы госпитализированы 264 пациента с коронавирусом. У 193 человек заболевание протекает в тяжелой форме, из них 153 человека (79,3 процента) не вакцинированы, а у 40 человек (20,7 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки проанализированы 9526 тестов, позитивный результат дали 2220. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались около 127 вакцинированных и 161 невакцинированный в день.