Авария возле магазина: водителю стало плохо
Днем, 14 января, водитель не смог справиться с управлением автомобиля из-за проблем со здоровьем, что привело к ДТП, сообщает передача Degpunktā.
Днем, 14 января, водитель не смог справиться с управлением автомобиля из-за проблем со здоровьем, что привело к ДТП, сообщает передача Degpunktā.
Для двух семей поездка в местный продуктовый магазин, которая обычно занимает не более двадцати минут, затянулась на длительное время.
В автомобили BMW и Toyota, которые стояли на обочине возле магазина, врезался автомобиль Audi.
Владелец Toyota Юрий говорит: "Я только услышал удар и увидел, как в нашу машину въезжает BMW.
"Я была в магазине, выходила с мешками в руках и офигела, я не знаю, как по-другому это описать. В момент аварии я еще была в магазине, выходила и этот молодой человек врезался в мою машину. Он говорит, что ему стало плохо, но он был подозрительно "зеленым", - рассказала Ольга, водитель автомобиля BMW.
Последовал вызов медиков, естественно, о ДТП также сообщили в полицию. На улицу Прушу медики прибыли раньше, молодого водителя Audi пригласили в машину бригады скорой помощи для осмотра.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке