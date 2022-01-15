Авария возле магазина: водителю стало плохо

Для двух семей поездка в местный продуктовый магазин, которая обычно занимает не более двадцати минут, затянулась на длительное время.

В автомобили BMW и Toyota, которые стояли на обочине возле магазина, врезался автомобиль Audi.

Владелец Toyota Юрий говорит: "Я только услышал удар и увидел, как в нашу машину въезжает BMW.

"Я была в магазине, выходила с мешками в руках и офигела, я не знаю, как по-другому это описать. В момент аварии я еще была в магазине, выходила и этот молодой человек врезался в мою машину. Он говорит, что ему стало плохо, но он был подозрительно "зеленым", - рассказала Ольга, водитель автомобиля BMW.

Последовал вызов медиков, естественно, о ДТП также сообщили в полицию. На улицу Прушу медики прибыли раньше, молодого водителя Audi пригласили в машину бригады скорой помощи для осмотра.