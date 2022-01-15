Видео ⟩ В Таллинне автобус выехал с остановки без водителя: его остановила 15-летняя девочка

"Люди не пострадали", - сообщила Postimees руководитель по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Ольга Полиенко.

Предприятие приносит извинения за произошедшее и сообщает, что отделение дорожного надзора Tallinna Linnatranspordi AS занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

"Водитель уже написал объяснительную, но в настоящий момент мы не можем ее обнародовать, так как идет производство", - объяснила Полиенко.

Сбежавший от водителя автобус остановила 15-летняя девочка

В салоне автобуса находилась сообразительная 15-летняя Полина, которая и не позволила излишне самостоятельному автобусу подвергнуть опасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Как сообщил обратившийся в редакцию Rus.Postimees папа Полины, в момент инцидента в автобусе находилось четыре человека, включая его дочь. По его словам, водитель вышла из автобуса, так как он не мог нормально ехать. "Женщина-водитель вышла, чтобы проверить возможную причину неисправности, но, похоже, не поставила автобус на тормоз, поэтому он покатился, - сказал он. - Кроме моей дочки в автобусе были еще две девочки и юноша". Когда автобус покатился, Полина подбежала к водительской кабине, но поскольку она не знала, какая педаль за что отвечает, она сначала нажала на педаль газа, а уже потом на педаль тормоза.