Футболист переспал с президентом своего клуба и разбогател

После публикации фото Гонсалес выложил на своей странице в Facebook два видео, в которых объяснил болельщикам, что происходит. Президент клуба признался, что он и Кабальеро состояли в отношениях на протяжении двух лет.

"Бернардо был особенным человеком для меня, - сказал Гонсалес. - Он был моим партнёром. У него были все привилегии.

Автомобили, которые он бы никогда в жизни не получил: Mercedes Benz, Land Cruiser Prado, Toyota Hilux".

Интимное фото попало в интернет не просто так. Гонсалес рассказал, что его шантажируют. За две недели до публикации фото к нему обратился некий Валентин, который хотел приобрести Кабальеро. Президент клуба назначил за футболиста цену - 2 миллиона гуарани (около 350 тысяч долларов). Но Валентин отметил, что за Бернардо готов заплатить лишь 1 миллион гуарани.

"Бернардо должен был уйти в другой клуб. Я не хотел, чтобы он уходил, и тут начались проблемы. Да, он не моя собственность, но я отдал ему свою любовь. Он был в десять раз ревнивее женщины.

Я купил ему машину, которую он хотел. Он получил всё, что хотел, и при этом ещё угрожал мне", - сказал Гонсалес.

Что же произошло с ними и где они сейчас? Кабальеро выставляет фотографии с отдыха на парагвайском солнце. В его Instagram нет указаний на то, что он футболист, а на Transfermarkt невозможно найти его профиль. Выглядит, что Бернардо закончил свою профессиональную карьеру.