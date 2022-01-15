Исследование: любовь к своему дому влияет на эмоциональное здоровье

Будущее жилища: зеленее, просторнее и ближе к близким

Кажется, после полного вызовов года люди начали лучше понимать, чего ждут от своего жилища. Руководитель IKEA Петерис Гринбергс говорит, что сейчас идеальное жилище стало более зеленым, более просторным и удобным, людям важно проводить время со своими близкими и делать то, что улучшает их самочувствие.

"Люди говорят, что для них стало важнее жить в более зеленом месте, ближе к природе (32 %), чтобы в жилище был свой балкон или сад (30 %), чтобы у каждого члена домохозяйства было личное пространство (30 %) и чтобы была возможность жить неподалеку от друзей и семьи (30 %). Кажется, на пользу ментальному здоровью идет и освобождение от лишнего. Каждый четвертый латвиец отмечает, что значение простоты в уборке, порядка в жилище еще более возросло", – рассказывает П. Гринбергс.

Психотерапевт А. Миксонс говорит, что порядок дома дает нам чувство, что мы что-то контролируем, и во времена, когда вокруг много неопределенности, это особенно важно: "Сейчас, когда по-прежнему ограничены наши возможности контролировать внешние аспекты нашей жизни, дом становится одной из вещей, как и прежде, подлежащих нашему контролю. Например, человек может повлиять на то, насколько уютное у него жилище, как оно выглядит, насколько в нем чисто. Возможность контролировать происходящее дома может дать человеку чувство, что все в порядке. Я заметил, что люди, когда не справляются с чем-то по работе, начинают наводить порядок на столе, в шкафу, в комнате. И в краткосрочной перспективе такая практическая деятельность помогает, поскольку уменьшает тревогу и позволяет мозгу отключиться от работы".

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Источник внутреннего равновесия

Результаты исследования свидетельствуют о том, что и для душевного здоровья важны позитивные повседневные ритуалы. Осознанно организовав свою работу, социальную жизнь и отдых, мы можем оптимально использовать проводимое дома время.

Более половины (54 %) жителей Латвии отмечают, что самое важное для хорошего самочувствия – это сон. Такое же число опрошенных считают самым важным отдых, а более трети (38 %) говорят, что им обязательно нужно бывать дома в одиночестве. Примерно третья часть жителей (36 %) отмечают, что чувство равновесия им дает и качественно проведенное вместе с партнером время. Всему вышеназванному люди хотели бы уделять больше времени, и ясно, что дом будущего должен предоставлять такую возможность.

"В этом году наблюдаются большие изменения в том, как люди смотрят на свое жилище. Раньше были вещи, которые люди делали только вне дома, сейчас же образ жизни стал более размытым, и жизненное пространство меняется, отражая эти перемены. Чтобы удовлетворить все свои новые потребности, люди иначе обустраивают свой дом. 63 % опрошенных говорят, что в прошлом году успели что-то изменить у себя дома, чтобы было удобно делать то, что необходимо и что им нравится. Учитывая то, насколько большими были эти перемены, совсем не удивляет, что почти половина (45 %) опрошенных верит: будущее будет еще лучше", – говорит П. Гринбергс.