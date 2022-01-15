Сб, 15.01.2022
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Сергей Лавров, глава МИД РФ

Исследование: любовь к своему дому влияет на эмоциональное здоровье

ФОТО: Пресс-фото

Последний год был непростым, и 27 % людей в мире и Латвии признают, что сложности подорвали их эмоциональное здоровье. Тем не менее, кажется, родные стены могут помочь: результаты всемирного опроса свидетельствуют о том, что у людей, чей взгляд на свое жилище за последний год стал более позитивным, улучшилось и эмоциональное самочувствие. Ясно также, что хорошо себя чувствовать дома будет жизненно важно и в будущем.

Во время пандемии дом стал нашим убежищем

"Время пандемии от многих потребовало способности приспосабливаться и идти на компромиссы в том числе у себя дома, а также показало, что люди достаточно успешно с этим справляются. Конечно же, те, кому не нравится работа из дома или же они неожиданно лишились места для занятий спортом или другими хобби, переустройство дома считают дополнительным стрессовым фактором, ведь им пришлось приспособить свое жилище для дел, которыми они совсем не хотят заниматься дома. Однако для многих, когда они свыклись с ситуацией, дом стал точкой опоры и убежищем, в котором можно укрыться от полного неизвестности внешнего мира", - рассказывает психотерапевт Артур Миксонс.

Артур Миксонс ФОТО: Пресс-фото

В исследовании IKEA "Жизнь дома" выяснилось, что 39 % жителей Латвии, видящих свое жилище в позитивном свете, считают, что их эмоциональное здоровье улучшилось. Психотерапевт поясняет, что в кризисные моменты функция жилища как убежища только усиливается.

"Чтобы чувствовать себя дома действительно хорошо, не остается ничего другого, кроме как адаптироваться. Осознав, что свои нынешние жизненные условия можно улучшить, усовершенствовать и приспособить к своим потребностям, можно более четко понять, что именно означает фраза "хорошая жизнь дома" для каждого из нас", - добавляет А. Миксонс.

Будущее жилища: зеленее, просторнее и ближе к близким

Кажется, после полного вызовов года люди начали лучше понимать, чего ждут от своего жилища. Руководитель IKEA Петерис Гринбергс говорит, что сейчас идеальное жилище стало более зеленым, более просторным и удобным, людям важно проводить время со своими близкими и делать то, что улучшает их самочувствие.

"Люди говорят, что для них стало важнее жить в более зеленом месте, ближе к природе (32 %), чтобы в жилище был свой балкон или сад (30 %), чтобы у каждого члена домохозяйства было личное пространство (30 %) и чтобы была возможность жить неподалеку от друзей и семьи (30 %). Кажется, на пользу ментальному здоровью идет и освобождение от лишнего. Каждый четвертый латвиец отмечает, что значение простоты в уборке, порядка в жилище еще более возросло", – рассказывает П. Гринбергс.

Психотерапевт А. Миксонс говорит, что порядок дома дает нам чувство, что мы что-то контролируем, и во времена, когда вокруг много неопределенности, это особенно важно: "Сейчас, когда по-прежнему ограничены наши возможности контролировать внешние аспекты нашей жизни, дом становится одной из вещей, как и прежде, подлежащих нашему контролю. Например, человек может повлиять на то, насколько уютное у него жилище, как оно выглядит, насколько в нем чисто. Возможность контролировать происходящее дома может дать человеку чувство, что все в порядке. Я заметил, что люди, когда не справляются с чем-то по работе, начинают наводить порядок на столе, в шкафу, в комнате. И в краткосрочной перспективе такая практическая деятельность помогает, поскольку уменьшает тревогу и позволяет мозгу отключиться от работы".

ФОТО: Пресс-фото

Источник внутреннего равновесия

Результаты исследования свидетельствуют о том, что и для душевного здоровья важны позитивные повседневные ритуалы. Осознанно организовав свою работу, социальную жизнь и отдых, мы можем оптимально использовать проводимое дома время.

Более половины (54 %) жителей Латвии отмечают, что самое важное для хорошего самочувствия – это сон. Такое же число опрошенных считают самым важным отдых, а более трети (38 %) говорят, что им обязательно нужно бывать дома в одиночестве. Примерно третья часть жителей (36 %) отмечают, что чувство равновесия им дает и качественно проведенное вместе с партнером время. Всему вышеназванному люди хотели бы уделять больше времени, и ясно, что дом будущего должен предоставлять такую возможность.

"В этом году наблюдаются большие изменения в том, как люди смотрят на свое жилище. Раньше были вещи, которые люди делали только вне дома, сейчас же образ жизни стал более размытым, и жизненное пространство меняется, отражая эти перемены. Чтобы удовлетворить все свои новые потребности, люди иначе обустраивают свой дом. 63 % опрошенных говорят, что в прошлом году успели что-то изменить у себя дома, чтобы было удобно делать то, что необходимо и что им нравится. Учитывая то, насколько большими были эти перемены, совсем не удивляет, что почти половина (45 %) опрошенных верит: будущее будет еще лучше", – говорит П. Гринбергс.

Об опросе

Количественный опрос по заказу IKEA Group провело международное агентство YouGov, специализирующееся на исследовании общественного мнения и анализе данных. Опрос был проведен в Интернете с период с 24.06.2021 по 28.06.2021, для каждой страны был создан отдельный онлайн-опросник. В опросе более 34 000 человек из 34 стран высказались на тему душевного здоровья и жизни дома, что в результате дает картину произошедших за последние 12 месяцев изменений. В опросе принял участие 1121 житель Латвии.


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