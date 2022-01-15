Шевченко уволен из "Дженоа". У команды одна победа за два месяца

"Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении генуэзцев.

Шевченко возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу за 11 матчей. Она случилась во встрече с "Салернитаной" (1:0) в Кубке Италии. "Дженоа" идёт на 19-м, предпоследнем, месте в чемпионате Италии.

Под руководством 45-летнего специалиста "Дженоа" провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче украинца в качестве главного тренера "Дженоа" потерпел поражение от "Милана" (1:3) в Кубке Италии.

Контракт украинца с клубом был рассчитан до 2024 года. Основными кандидатами на пост главного тренера "Дженоа" называются Давиде Баллардини и Роландо Маран.