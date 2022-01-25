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Он называет их собаками, а они желают ему смерти. История нелюбви русского волейболиста и поляков

Пожалуй, в Польше нет более ненавистного спортсмена, чем российский волейболист Алексей Спиридонов. История этой взаимной нелюбви началась восемь лет назад, и с тех пор это чувство только усиливалось.

Всё началось в 2014 году на чемпионате мира в Польше, когда Спиридонов, празднуя успешное завершение одного из розыгрышей, повернулся к зрителям и жестом "расстрелял" их из воображаемого автомата. Да, не очень красиво. Но это были лишь цветочки.

Всего несколько дней спустя на том же турнире сборная России уступила Польше. Радостные местные болельщики начали скандировать по-русски "До свидания!", чем вывели из себя Спиридонова. Бывший волейболист сборной России по пути в раздевалку плюнул сразу в нескольких фанатов. Позже выяснилось, что среди оплёванных оказался депутат Сейма Республики Польша Марек Матушевски.

После матча Спиридонов дал несколько интервью российским СМИ, в которых заявил, что во время турнира в очередной раз убедился, что "поляки - это гнилой народ". Волейболист не скрывал, что после событий в 2014 году Польша стала для него как красная тряпка для быка.

"Мы играли в Польше вскоре после того, как Крым вернулся в Россию. Поляки вели себя мерзко, и на трибунах было много хамства. Во время исполнения нашего гимна некоторые из них сидели, а кто-то свистел. Абсолютное отсутствие уважения. С тех пор я плохо отношусь к полякам", - говорил Спиридонов.

Сам волейболист не скрывал, что в своём Twitter называл поляков "пшеками", но, по его словам, он не собирался никого обижать.

"Про поляков ещё Маяковский сказал: "Змеиному народу - змеиный язык". Так что можно сказать, что я процитировал классика", - объяснял Алексей в интервью "БИЗНЕС Online".

Вернувшись на родину после чемпионата мира, Спиридонов как будто на время забыл о своих польских приключениях. Нет, скандалов с его участием по-прежнему хватало. Так, например, во время матча его "Енисея" с клубом "Югра-Самотлор" он подошёл ко второму арбитру и предложил тому деньги за честное судейство.

Через несколько дней Спиридонов обратился к судейской бригаде с официальными извинениями, но дисциплинарная комиссия недолго думая присудила ему штраф в размере 10 тысяч рублей (чуть больше 100 евро).

Однако вернёмся к отношениям Спиридонова и польских фанатов. В 2017 году сборная Польши на чемпионате Европы вылетела с турнира, уступив команде Словении. Этому так сильно обрадовался Спиридонов, что в своём Instagram разместил фотографию среднего пальца с подписью на польском: "Как дела? Люблю".

Несложно догадаться, что именно польские фанаты писали под этим фото в ответ на провокацию волейболиста, который не был вызван в сборную и смотрел турнир по телевизору.

В 2019 году Спиридонов снова спровоцировал международный скандал, оставив оскорбительный комментарий под твитом польского волейболиста Кароля Клоса, назвав его "польской курвой". Позже российский волейболист удалил своё сообщение, но оно не осталось незамеченным. Президент Федерации волейбола Польши Яцек Каспржик обратился в Международную (FIVB) и Всероссийскую (ВФВ) федерации волейбола с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку.

За восемь лет Спиридонову так и не надоело постоянно провоцировать польских болельщиков.

Стоит отметить, что в комментариях ко всем этим постам преобладают сообщения на польском языке. Там можно найти не только проклятия, но даже угрозы смерти. Спиридонов годами провоцирует поляков, те ведутся на это и отвечают ему в грубой форме. Пока ничто не предвещает, что какой-то из сторон эти отношения могут надоесть.

Радовался Спиридонов и неожиданному вылету сборной Польши в первом же матче плей-офф на Олимпиаде-2020.

Потом он разместил фотографию плачущего польского волейболиста Бартоша Курки, снабдив её подписью: "Не переживай, вы должны жить, чтобы сосать". На этом Спиридонов не унимался и опубликовал следующий снимок, изображающий его в футболке сборной Польши. "В каком часу у вас самолёт?" - вопрошал россиянин.

Сотни нецензурных оскорблений от поляков не заставили себя долго ждать.

"Конечно, я ожидал такой реакции. Это же польские собаки, им только кость кинь, они разорвут. Да, я сделал это для провокации, потому что ненавижу их", - комментировал случившееся Спиридонов в беседе со "Спорт-Экспресс".

33-летний Спиридонов неоднократно оказывался втянут и в различные инциденты не на волейбольной площадке - многочисленные штрафы, дисквалификации за неспортивное поведение и нарушение режима.

В конце 2019 года волейболист устроил потасовку на детском теннисном турнире, где выступала его дочь. Девочка играла в финале турнира, но её сняли из-за поведения отца, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью. В итоге Спиридонов назвал всех "мразями" и попытался устроить драку, но в результате упал сам.

Также Спиридонов не стесняется быть в центре внимания и в других видах спорта. Несколько лет назад фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Twitter раскритиковала судейство в матче между "Зенитом" и "Ахматом". "Помолчи лучше, чучело", - прокомментировал пост фигуристки болельщик Спиридонов.

Несколько лет назад Спиридонов заявил в интервью РИА Новости, что если вдруг перейдёт в польский волейбольный клуб, то ему придётся нанять себе двух телохранителей. На такой сюжетный поворот, конечно, было бы интересно посмотреть, но вряд ли он когда-нибудь произойдёт. Отношения Спиридонова и Польши так и продолжатся на расстоянии.


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