Он называет их собаками, а они желают ему смерти. История нелюбви русского волейболиста и поляков

Сам волейболист не скрывал, что в своём Twitter называл поляков "пшеками", но, по его словам, он не собирался никого обижать.

"Про поляков ещё Маяковский сказал: "Змеиному народу - змеиный язык". Так что можно сказать, что я процитировал классика", - объяснял Алексей в интервью "БИЗНЕС Online".

Вернувшись на родину после чемпионата мира, Спиридонов как будто на время забыл о своих польских приключениях. Нет, скандалов с его участием по-прежнему хватало. Так, например, во время матча его "Енисея" с клубом "Югра-Самотлор" он подошёл ко второму арбитру и предложил тому деньги за честное судейство.

Через несколько дней Спиридонов обратился к судейской бригаде с официальными извинениями, но дисциплинарная комиссия недолго думая присудила ему штраф в размере 10 тысяч рублей (чуть больше 100 евро).

Однако вернёмся к отношениям Спиридонова и польских фанатов. В 2017 году сборная Польши на чемпионате Европы вылетела с турнира, уступив команде Словении. Этому так сильно обрадовался Спиридонов, что в своём Instagram разместил фотографию среднего пальца с подписью на польском: "Как дела? Люблю".

Несложно догадаться, что именно польские фанаты писали под этим фото в ответ на провокацию волейболиста, который не был вызван в сборную и смотрел турнир по телевизору.

В 2019 году Спиридонов снова спровоцировал международный скандал, оставив оскорбительный комментарий под твитом польского волейболиста Кароля Клоса, назвав его "польской курвой". Позже российский волейболист удалил своё сообщение, но оно не осталось незамеченным. Президент Федерации волейбола Польши Яцек Каспржик обратился в Международную (FIVB) и Всероссийскую (ВФВ) федерации волейбола с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку.

За восемь лет Спиридонову так и не надоело постоянно провоцировать польских болельщиков.

Стоит отметить, что в комментариях ко всем этим постам преобладают сообщения на польском языке. Там можно найти не только проклятия, но даже угрозы смерти. Спиридонов годами провоцирует поляков, те ведутся на это и отвечают ему в грубой форме. Пока ничто не предвещает, что какой-то из сторон эти отношения могут надоесть.

Радовался Спиридонов и неожиданному вылету сборной Польши в первом же матче плей-офф на Олимпиаде-2020.