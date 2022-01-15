Видео ⟩ "Собака перегрызла горло". Жители Екабпилсского края возмущены халатностью владелицы собак

В редакцию программы обратилась Илзе - жительница села Дарвасбренчу Крустпилсской волости. Она показала репортерам видео собаки, сорвавшейся с цепи, которая ведет себя как волк, ловит беременную олениху и убивает ее, находясь на чужой территории.

"Собака разорвала оленихе горло. Около получаса она мучилась в агонии", - рассказала Илзе, добавляя, что в окрестностях и в лесах рядом были замечены даже стада собак, нападающих на лесных животных.

Другие жители села подтвердили информацию Илзе. Они считают, что эти животные уже усвоили инстинкты хищников, поэтому опасаются будущего. Собаку, убившую олениху, часто видели на одном из хозяйств по соседству, где, по словам жителей, много собак, о которых не заботятся хозяева.

Хозяйка указанного дома рассказала программе, что собака действительно жила с ней, но не принадлежала. Женщина рассказала, что временно берет бродячих животных в свой дом, кормит их, после чего собаки уходят.

Продовольственно-ветеринарное управление (PVD) через передачу передало хозяйке, что если к ней приходят бродячие собаки, она должна уведомить об этом муниципалитет, после чего собак отловят и доставят в приют.

По факту убийства оленя возбуждено административное разбирательство, в рамках которого PVD ищет владельца собаки. правление также намерено провести проверку на "собачьей ферме", как ее называют местные жители.

Владелец несет ответственность за то, чтобы его питомец не подвергал опасности других животных и людей. Если животное причинило физический вред другому животному, полагается штраф в размере от 70 до 1875 евро, рассказал представитель PVD Гунар Рубинс.