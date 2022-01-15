15 января в одном абзаце ⟩ Лайфхак с вывозом мусора, арестованный мэр-латвиец в Англии и 15-летний Павлютс
Выходные в самом разгаре! Но мы все равно расскажем вам про главные новости дня - работа такая.
Выходные в самом разгаре! Но мы все равно расскажем вам про главные новости дня - работа такая.
События дня в одном абзаце
Думаете, что сортировать бытовой мусор в типовой квартире - невозможно? Эксперт по вопросам ЖКХ Екатерина доступно объясняет, как сортировка мусора может снизить расходы на его вывоз. Беспокоит стремительное увеличение заболеваемости ковидом в мире? Кажется, ситуация еще хуже, чем кажется - по словам инфекциониста больницы им. Страдиня Уги Думписа, ни в одной стране тестирование уже не поспевает за темпами распространения омикрон-штамма. В то же время харизматичный и энергичный гастроэнтеролог Анатолий Данилан делится ценными рекомендациями в зимний период, когда вопрос, как укрепить иммунитет, стоит особенно остро. "Нет никаких супервитаминов, это все ерунда!" - уверен он. О политике: как считаете, станет ли Кариньш снова премьер-министром? Политологи считают по-разному! В Кенгарагсе молодой человек врезался в машину у супермаркета. По его словам, ему стало плохо со здоровьем. А вот в Эстонии ДТП удалось избежать - в Таллинне автобус с пассажирами "сбежал" от водителя, но его остановила... 15-летняя девочка! Осенью прошлого года самоуправление Каркинской волости в рамках специальной кампании в Facebook искало новых владельцев для заброшенной недвижимости. Как же там успехи? Мы все выяснили! Извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами в расположенном неподалеку островном государстве Тонга, которое движется к Новой Зеландии! В Лос-Анджелесе каждый день грабят грузовые поезда с интернет-покупками. Убытки за прошлый год оцениваются уже в пять миллионов долларов. Хотите узнать будущее? Люди из Эстонии помогут! Тренер по менеджменту Раймо Юлавере рассказывает в своем блоге о том, что произойдет в этом году.
Все обсуждают
Бывший мэр города Визбич в Великобритании, латвиец Айгар Балсевиц обвинен в изнасиловании. Балсевиц должен предстать перед Кембриджским королевским судом 11 февраля.
Чем себя порадовать
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне завершились соревнования спортивных пар и в мужском одиночном катании. Бронза досталась латвийскому фигуристу Денису Васильеву. 22-летний даугавпилчанин чисто исполнил произвольную программу с четверным сальховом и двумя акселями в три с половиной оборота.
Фото дня: 14 января многие пользователи Twitter делились своими фотографиями из детства или юности. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также опубликовал фотографию, на которой видно, как он выглядел в 15 лет.