15 января в одном абзаце ⟩ Лайфхак с вывозом мусора, арестованный мэр-латвиец в Англии и 15-летний Павлютс

События дня в одном абзаце

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Бывший мэр города Визбич в Великобритании, латвиец Айгар Балсевиц обвинен в изнасиловании. Балсевиц должен предстать перед Кембриджским королевским судом 11 февраля.

Чем себя порадовать

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне завершились соревнования спортивных пар и в мужском одиночном катании. Бронза досталась латвийскому фигуристу Денису Васильеву. 22-летний даугавпилчанин чисто исполнил произвольную программу с четверным сальховом и двумя акселями в три с половиной оборота.