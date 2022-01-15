Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Весь пьедестал на чемпионате Европы в женском одиночном катании заняли российские фигуристки. Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева.

Она чисто исполнила четверной сальхов, но затем упала с тройного акселя. В дальейшем спортсменка чисто прыгнула четверной тулуп. Судьи оценили её прокат в 168,61 балла, по сумме за короткую и произвольную программы она получила 259,06 балла.

Второй место заняла Анна Щербакова (237,42), а третьей стала Александра Трусова (234,36). Все три фигуристки представляют тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Ранее в соревнованиях танцевальных дуэтов чемпионами Европы стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые защитили титул. Они набрали 217,96 балла, опередив ещё один российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина (213,20). Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (207,97).

Напомним, днём ранее чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал 18-летний российский фигурист Марк Кондратюк. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, а бронза досталась латвийскому фигуристу Денису Васильеву, который чисто исполнил произвольную программу с четверным сальховом и двумя акселями в три с половиной оборота.

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.