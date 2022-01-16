В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия "Газпрома"

Но президент РФ на это, похоже, и не рассчитывал. Во всяком случае, глава МЭА констатировал, что "сегодняшний низкий объем поставок газа в Европу совпал с обострением геополитической напряженности вокруг Украины". По мнению Фатиха Бироля, Россия имеет технические возможности как минимум на треть увеличить снабжение Европы газом, но не делает этого даже в условиях очень высоких цен, хотя одновременно перевыполняет свои контрактные обязательства по отношению к Китаю.

Высказывания главы МЭА весьма симптоматичны. Они свидетельствуют о том, что в западных экспертных и политических кругах крепнет убеждение: нынешний острый газовый и в целом энергетический кризис в Европе частично или даже в значительной мере вызван Россией, причем целенаправленно.

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер ждет ответов от "Газпрома"

К такому выводу пришло, если взять один из свежих примеров, и правительство Швеции. Ему, как и властям целого ряда других европейских стран, из-за резкого роста цен на энергию пришлось выделить крупную сумму на субсидии населению. "Шведские потребители не должны так сильно страдать из-за, в частности, российского поведения на европейском энергетическом рынке", - прокомментировал это шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар.

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер во время брифинга в Брюсселе 13 января 2022 года ФОТО: Valeria Mongelli/ZUMA Press Wire/picture alliance

Выяснением того, насколько оправданы такие обвинения или подозрения, занимается теперь Еврокомиссия ("правительство" ЕС). "Мы разослали вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов. Многие прислали нам ответы. Но мы все еще ожидаем ответы, в частности, от "Газпрома", - сообщила 13 января на брифинге в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

На вопрос, мог ли "Газпром" своими действиями спровоцировать резкое удорожание газа в Европе, она ответила, что для ЕК тема цен является приоритетной. "Когда компания в условиях повышения спроса ограничивает поставки, это заставляет задуматься. Такое поведение редко можно увидеть на рынке", - отметила Маргрете Вестагер. В прошлом составе ЕК она в качестве еврокомиссара ("министра") по вопросам конкуренции проводила очень активную антимонопольную политику, за нее она отвечает и в своей новой должности.

Глава МЭА рекомендует закон о минимальном уровне запасов в газохранилищах

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что находится в контакте с ЕК и часть информации уже предоставила. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения со стороны какой-то компании, то, по словам Вестагер, Еврокомиссия может либо договориться с ней о путях решения возникших проблем, либо подвергнуть ее штрафу.

Крупнейшее в ЕС подземное хранилище газа Rehden на северо-западе ФРГ принадлежит "Газпрому" ФОТО: picture-alliance/dpa/C. Jaspersen

Еще один вариант предложил Фатих Бироль. Глава Международного энергетического агентства рекомендовал изменить нормативные документы в Евросоюзе и "ввести в целях обеспечения потребностей конечных потребителей обязательный для всех коммерческих операторов минимальный уровень заполнения хранилищ".