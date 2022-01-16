Фото ⟩ Канадский врач приняла роды во время полета в Уганду

Аиша Кхатиба, профессор Университета Торонто, летела в самолете, когда у женщины из Уганды начались роды.

Это был первый ребенок женщины. Малыш родился здоровым на 35-й неделе беременности, девочку назвали Чудесной Аишей в честь врача, помогавшего при родах.

Врач Кхатиба, уставшая от своей работы в Торонто, не колебалась, когда услышала голос из динамика, спрашивающий, есть ли в самолете врач.

"Я вижу, как вокруг пациента собирается толпа людей", - сказала врач BBC.

В тот момент она предположила, что это критическая ситуация, например, сердечный приступ. "Подойдя поближе, я увидела эту женщину, лежащую на стуле, прислонившись головой к проходу и ногами к окну. И ребенок уже выходил!".

Ей помогали два других пассажира, медсестра онкологического отделения и педиатр. "Я посмотрела на ребенка, и она была здорова, и я посмотрела на маму, и она была в порядке", - говорит врач.

"Поэтому я сказала: "Поздравляю, это девочка". Затем весь самолет начал аплодировать и я вспомнила: "О, точно, я же в самолете, и все на это смотрят".

"Самое лучшее в этой истории то, что она решила назвать ребенка в мою честь", - говорит врач.

В подарок своей тезке она подарила малышке золотое ожерелье с именем Аиша, написанным на арабском языке.