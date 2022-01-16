Фото ⟩ Канадский врач приняла роды во время полета в Уганду
Канадский врач рассказала о радостном событии в социальных сетях. Она приняла роды во время ночного рейса в Уганду, сообщает BBC.
Канадский врач рассказала о радостном событии в социальных сетях. Она приняла роды во время ночного рейса в Уганду, сообщает BBC.
Аиша Кхатиба, профессор Университета Торонто, летела в самолете, когда у женщины из Уганды начались роды.
Это был первый ребенок женщины. Малыш родился здоровым на 35-й неделе беременности, девочку назвали Чудесной Аишей в честь врача, помогавшего при родах.
Врач Кхатиба, уставшая от своей работы в Торонто, не колебалась, когда услышала голос из динамика, спрашивающий, есть ли в самолете врач.
"Я вижу, как вокруг пациента собирается толпа людей", - сказала врач BBC.
В тот момент она предположила, что это критическая ситуация, например, сердечный приступ. "Подойдя поближе, я увидела эту женщину, лежащую на стуле, прислонившись головой к проходу и ногами к окну. И ребенок уже выходил!".
Ей помогали два других пассажира, медсестра онкологического отделения и педиатр. "Я посмотрела на ребенка, и она была здорова, и я посмотрела на маму, и она была в порядке", - говорит врач.
"Поэтому я сказала: "Поздравляю, это девочка". Затем весь самолет начал аплодировать и я вспомнила: "О, точно, я же в самолете, и все на это смотрят".
В подарок своей тезке она подарила малышке золотое ожерелье с именем Аиша, написанным на арабском языке.
Is there a doctor on the plane? 🙋🏽♀️👩🏽⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE— Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022
January 13, 2022