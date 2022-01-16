Нападающий "Локомотива" сознался в изнасиловании 12-летней
Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки, сообщает Sport24 со ссылкой на Detroit Free Press.
Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки, сообщает Sport24 со ссылкой на Detroit Free Press.
Как сообщает источник, хоккеист признал свою вину в преступлении во время судебного заседания в декабре 2021 года.
Изнасилование произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а девушке - 12. Он принимал участие в Программе развития сборной США по хоккею и проживал в семье девочки.
По словам девушки, Буше дважды принуждал её к оральному сексу. В первый раз он угрожал опубликовать видео с её танцами, во второй - рассказать о первом инциденте.
Издание также сообщает, что Федерации хоккея США сообщили об инциденте в 2011 году. В результате организация просто переселила Буше в другую семью.
Сначала Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусматривается наказание от 25 лет до пожизненного тюремного срока. Судья принял во внимание возраст хоккеиста и давность преступления, оставив его без предварительного тюремного заключения. Сообщается, что потерпевшая выразила несогласие с решением суда.
Рид Буше в настоящий момент находится в расположении ярославского клуба. "Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Суд вынесет приговор хоккеисту 31 января. Ожидается, что Буше избежит тюремного заключения.
Рид Буше выступает в КХЛ с 2020 года. В составе "Авангарда" он стал обладателем Кубка Гагарина. Летом 2021 года хоккеист перешёл в "Локомотив".