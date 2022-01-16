Теннисиста Новака Джоковича решили все же депортировать из Австралии

Адвокат Ник Вуд сказал, что в прошлом году Джокович играл на многих турнирах по всему миру, и нигде это не приводило ни каким эксцессам с противниками вакцинации.

"Если бы были основания считать, что присутствие и выступление Джоковича на теннисном турнире может каким-то образом привести к вспышке антипрививочных настроений, то можно было ожидать, что это утверждение будет подкреплено какими-нибудь примерами антипрививочных протестов или митингов на теннисных мероприятиях", - сказал адвокат Джоковича. Никаких примеров министр, по его словам, не привел.

Ник Вуд даже предположил обратное - что протесты антипрививочников может спровоцировать депортация Джоковича.

Адвокат правительства Стивен Ллойд ответил, что для правительства важен сам тот факт, что сейчас, в начале 2022 года, Джокович до сих пор не привился.

"Вполне логично предположить, что человек, занимающий такое положение в обществе, вполне мог сделать прививки, если бы хотел", - сказал адвокат.

Поэтому, доказывал Ллойд, тут даже не важно, что сам Джокович думает о вакцинации от ковида - важно то, что думает о нем общественность, а общественность воспринимает его как антипрививочника.

В качестве примера нежелательных для Австралии последствий этого конфликта с Джоковичем адвокат привел акцию протеста против правительства и против прививок, которая прошла на прошлой неделе, на следующий день после того, как судья первой инстанции разрешил Джоковичу остаться в Австралии.

Судья Джеймс Оллсоп спросил, не приведет ли к таким же протестам и депортация Джоковича - это аргумент, который привела защита теннисиста.

"Здравый смысл подсказывает, что аннулирование визы (тоже) вызовет волну недовольства и приведет к риску передачи вируса в больших скоплениях людей", - сказал судья.

Одиннадцать дней препирательств

Первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января: после прибытия спортсмена в Мельбурн сотрудники пограничной службы Австралии заявили, что он не смог доказать, что действительно имеет право на медотвод от вакцинации.

Джокович провел несколько дней в центре для подлежащих депортации мигрантов, прежде чем австралийский суд распорядился его освободить и восстановить визу. Судья постановил, что сотрудники погранслужбы в нарушение процедуры не дали спортсмену достаточно времени, чтобы он смог получить и предъявить необходимые бумаги.

Спортсмен смог приступить к тренировкам, а пока он тренировался, в прессе появилось много подробностей, все больше распалявших австралийское общество. В частности, Джокович признался, что участвовал в общественном мероприятии в Сербии, зная, что заражен ковидом.

В пятницу вечером министр по делам иммиграции Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича, воспользовавшись положениями закона о миграции, которые позволяют министру депортировать любого, кто может представлять риск для "здоровья, безопасности и правопорядка австралийского общества".

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что это решение было тщательно обдумано, и правительство прислушалось к тем согражданам, которые резко критиковали его за решение впустить невакцинированного спортсмена в страну.

Из документов, поданных в суд, следует, что Хоук решил аннулировать визу теннисиста, поскольку, с его точки зрения, присутствие невакцинированного спортсмена может разжечь в людях антипрививочные настроения и даже спровоцировать беспорядки.