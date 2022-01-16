В Кенгарагсе при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В 6:20 утра было получен вызов на улицу Каниера в Риге, где горели кухня площадью 12 квадратных метров и предметы домашнего обихода в доме площадью 12 квадратных метров.

Из горящей квартиры вынесли мужчину, у которого медики констатировали смерть.

В 7:35 пожар был локализован.

В субботу днем, в 15:44, в VUGD поступил вызов на улицу Зилю в Тукумсе, где горела крыша надворной постройки в одноэтажном жилом доме площадью три квадратных метра. При попытке потушить пламя до прибытия пожарных в результате инцидента пострадал мужчина.