В Кенгарагсе при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В воскресенье утром, 16 января, в результате пожара в многоэтажном доме в Кенгарагсе погиб человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В воскресенье утром, 16 января, в результате пожара в многоэтажном доме в Кенгарагсе погиб человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 6:20 утра было получен вызов на улицу Каниера в Риге, где горели кухня площадью 12 квадратных метров и предметы домашнего обихода в доме площадью 12 квадратных метров.
Из горящей квартиры вынесли мужчину, у которого медики констатировали смерть.
В 7:35 пожар был локализован.
В субботу днем, в 15:44, в VUGD поступил вызов на улицу Зилю в Тукумсе, где горела крыша надворной постройки в одноэтажном жилом доме площадью три квадратных метра. При попытке потушить пламя до прибытия пожарных в результате инцидента пострадал мужчина.
Всего за сутки в VUGD поступило 66 вызовов, из них 18 на пожары, 36 на спасательные работы и 12 оказались ложными.