Исследователь о переговорах с НАТО: мяч сейчас на стороне России

Говоря о возможном ответе России, исследователь LĀI сказал, что это вопрос на миллион долларов, на который все пытаются ответить. По его словам, реакция и действия НАТО не стали для России неожиданностью. Не исключено, что Россия планировала такую ​​реакцию в своих расчетах.

"Что это значит? Это значит, что в какой-то степени у России уже нет пути назад. Россия бросила на стол громкие требования, которые получили стопроцентный отказ. Теперь мяч на стороне России, т.е. какие именно будут ее дальнейшие действия. Известно, что из Центрального и Восточного районов боевых действий России к границе с Украиной переброшены дополнительные силы. Это говорит о потенциальном конфликте или возможности войны", - сказал эксперт.

По словам Варгулиса, Россия не заинтересована в войне и, вероятно, ищет какие-то выгодные решения для сдерживания любого вида войны. Исследователь подчеркнул, что переговоры в совете Россия-НАТО не достигли большого прогресса. С точки зрения России, это может привести к дальнейшей эскалации ситуации по соседству, но также возрастает осторожность в отношении полномасштабной войны, не исключая ее вероятности.

Говоря о ситуации с безопасностью, в которую хочет вернуться Россия в своих ультиматумах, эксперт сказал, что одна история - о расширении НАТО, другая, с точки зрения России, - разоружение зоны ее интересов или бывших постсоветских территорий. Это связано с установкой о том, что силы США и НАТО не должны быть размещены в Восточной Европе. По мнению эксперта, это противоречит установкам НАТО, а именно тому, что это организация коллективной обороны, которая при планировании своей обороны размещает свои силы там, где это необходимо для сдерживания противника или, при необходимости - для защиты.

"Это в какой-то степени включает в себя требования России о выводе каких-либо сил. Периодически в странах Балтии находятся войска США. Это также означает вывод войск из Польши, в которой на данный момент находится более 1000 американских военнослужащих. Со стороны России всегда была установка о неразмещении ракетных комплексов в Восточной Европе. Этот вопрос был актуален для России еще до вступления Латвии в НАТО", - пояснил эксперт.

Он также признал, что "ставки в игре" в данный момент высоки, так как диалог зашел в тупик. Обе стороны обозначили свои красные линии, а также те вещи, которые Североатлантический альянс не в состоянии реализовать. Исследователь повторил, что мяч на стороне России, поскольку неясно, будет ли она пытаться дальше нагнетать обстановку или о чем-то договариваться. Нынешняя деятельность России, особенно в военной области, позволяет предположить, что путь войны можно считать первичным.