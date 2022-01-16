Исследователь о переговорах с НАТО: мяч сейчас на стороне России
Как считает Мартиньш Варгулис, исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI), после переговоров совета Россия-НАТО мяч в основном находится на стороне России.
Как считает Мартиньш Варгулис, исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI), после переговоров совета Россия-НАТО мяч в основном находится на стороне России.
Эксперт отметил, что НАТО и союзники послали четкие сигналы о том, что ни одна страна или другой внешний фактор не смогут определить, как будет расширяться альянс. Любая страна может принять решение и сделать выбор в пользу более тесного сотрудничества с НАТО. Варгулис отметил, что это был сигнал об одной из главных ультимативных установок России - неприсоединение Украины к альянсу. Эксперт подчеркнул, что в НАТО публично заявили, что такой подход никогда не будет принят.
"В какой-то степени это было и выражением солидарности между союзниками, поскольку часть заявлений исходила не только от генерального секретаря НАТО, но и от всех членов альянса. Позиция была единой, с полным пониманием ситуации", - сказал Варгулис.
По словам эксперта, в контексте безопасности Латвии важно, чтобы ни одна из российских установок не была утверждена. По словам Варгулиса, в НАТО не сомневались в этом. Совет Россия-НАТО принял решение продолжить переговоры, но альянсу предлагается подробно обсудить, какой будущий режим контроля над вооружениями следует разработать. Следует также уделять внимание укреплению взаимного доверия, уделяя особое внимание практическим военным действиям и военной информации об обучении, действиях и планах.
Говоря о возможном ответе России, исследователь LĀI сказал, что это вопрос на миллион долларов, на который все пытаются ответить. По его словам, реакция и действия НАТО не стали для России неожиданностью. Не исключено, что Россия планировала такую реакцию в своих расчетах.
"Что это значит? Это значит, что в какой-то степени у России уже нет пути назад. Россия бросила на стол громкие требования, которые получили стопроцентный отказ. Теперь мяч на стороне России, т.е. какие именно будут ее дальнейшие действия. Известно, что из Центрального и Восточного районов боевых действий России к границе с Украиной переброшены дополнительные силы. Это говорит о потенциальном конфликте или возможности войны", - сказал эксперт.
По словам Варгулиса, Россия не заинтересована в войне и, вероятно, ищет какие-то выгодные решения для сдерживания любого вида войны. Исследователь подчеркнул, что переговоры в совете Россия-НАТО не достигли большого прогресса. С точки зрения России, это может привести к дальнейшей эскалации ситуации по соседству, но также возрастает осторожность в отношении полномасштабной войны, не исключая ее вероятности.
Говоря о ситуации с безопасностью, в которую хочет вернуться Россия в своих ультиматумах, эксперт сказал, что одна история - о расширении НАТО, другая, с точки зрения России, - разоружение зоны ее интересов или бывших постсоветских территорий. Это связано с установкой о том, что силы США и НАТО не должны быть размещены в Восточной Европе. По мнению эксперта, это противоречит установкам НАТО, а именно тому, что это организация коллективной обороны, которая при планировании своей обороны размещает свои силы там, где это необходимо для сдерживания противника или, при необходимости - для защиты.
"Это в какой-то степени включает в себя требования России о выводе каких-либо сил. Периодически в странах Балтии находятся войска США. Это также означает вывод войск из Польши, в которой на данный момент находится более 1000 американских военнослужащих. Со стороны России всегда была установка о неразмещении ракетных комплексов в Восточной Европе. Этот вопрос был актуален для России еще до вступления Латвии в НАТО", - пояснил эксперт.
Он также признал, что "ставки в игре" в данный момент высоки, так как диалог зашел в тупик. Обе стороны обозначили свои красные линии, а также те вещи, которые Североатлантический альянс не в состоянии реализовать. Исследователь повторил, что мяч на стороне России, поскольку неясно, будет ли она пытаться дальше нагнетать обстановку или о чем-то договариваться. Нынешняя деятельность России, особенно в военной области, позволяет предположить, что путь войны можно считать первичным.
Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду после заседания совета Россия - НАТО, что стороны договорились о проведении дополнительных переговоров, хотя у них имеются существенные расхождения во мнениях.
После встречи Столтенберг заявил, что у альянса с Россией есть существенные разногласия по поводу "гарантий безопасности", требуемых Кремлем, но что страны-союзники НАТО готовы снова встретиться с российскими представителями.
"Между союзниками НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, и преодолеть эти разногласия будет непросто, - сказал Столтенберг. - Но положительным моментом является то, что все союзники НАТО и Россия сели за один стол".
По словам Столтенберга, обе стороны "выразили необходимость диалога и рассмотрения графика дальнейших встреч".
Он сказал, что союзники договорились провести серию переговоров с Москвой по различным стратегическим вопросам.
"Россия была не на той позиции, чтобы согласиться с этим предложением. Они и не отвергли его: российские представители объяснили, что им нужно время, чтобы вернуться в НАТО с ответом", - сказал Столтенберг.
Он также предупредил, что у России не будет права вето на любое решение Украины о вступлении в НАТО, и призвал к деэскалации в связи с концентрацией российских сил на границе с Украиной.
"Украина - суверенное государство, Украина имеет право на самооборону. Украина не представляет угрозы для России, - сказал Столтенберг. - Это Россия является агрессором. Это Россия применила и продолжает применять силу против Украины".
Глубоко обеспокоенный концентрацией российских войск у границ Украины, Североатлантический альянс уже несколько месяцев пытается организовать встречу совета Россия - НАТО, но этот дипломатический путь оказался под угрозой после шпионского скандала в октябре.
Совет используется для диалога с 2002 года.
Москва предъявила Западу ультиматум с требованием прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также демонтировать инфраструктуру альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус, существовавший 27 мая 1997 года, т. е. до первого расширения НАТО.
Президент России Владимир Путин пригрозил, что, если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".
В переговорах в Брюсселе приняли участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие высокопоставленные российские официальные лица. Они отправились в Брюссель после того, как в понедельник в Женеве состоялись переговоры по вопросам безопасности между официальными лицами США и России.