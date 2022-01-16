Цены на топливо в Риге и Таллинне выросли, в Вильнюсе - снизились

Самый дорогой бензин на прошлой неделе был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самые высокие цены на дизельное топливо были в Таллинне, самые низкие - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 1,8% - до 1,494 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1,3% (до 1,324 евро за литр).

В Вильнюсе 95-й бензин подешевел на 2% - до 1,469 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,7% - до 1,379 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 2,6% - до 1,599 евро за литр, цена дизельного топлива - на 2,9% (до 1,419 евро за литр).