Вс, 16.01.2022
Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность о цунами, ударившем по Тонга
о цунами, ударившем по Тонга
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16 января в одном абзаце ⟩ По Латвии ударит буря, Россия виновна в дефиците газа, Rīgas siltums заключит новые договоры

ФОТО: Nelson Antoine/shutterstock.com

Сегодня по-настоящему штормовое воскресенье! Мало того что ударная волна после колоссального подводного извержения в Тонга добралась и до Латвии, так еще и на грядущий понедельник синоптики решили пообещать нам ни много ни мало - бурю. Весело живем!

События дня в одном абзаце

Итак, про бурю: в понедельник до 22:00 будет действовать предупреждение об усилении ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, а в прибрежных регионах, в том числе в Риге, будет действовать оранжевое предупреждение. Агрессивный посетитель без ковид-сертификата сломал руку сотруднику магазина. Слов нет. В Лиепае жительница жалуется на владельцев собак, которые не убирают за питомцами. Так делать нельзя! Рост цен на сырье для теплоэнергии влияет не только на жителей, но и на энергокомпании: Rīgas siltums заключит новые договоры. Тем временем в Европе Россию обвиняют в дефиците газа, причиной тому может быть конфликт вокруг Украины. Кстати, впервые целая страна может лишиться безвизового въезда в ЕС из-за "продажи" гражданства. Почему вдруг? Принесло воскресенье и околоспортивные новости: Новака Джоковича все-таки депортируют из Австралии - турнир Большого шлема он также пропустит. Нападающий ярославского "Локомотива" сознался в изнасиловании 12-летней. Интернет-фактчекеры обратились к главе YouTube из-за огромного количества дезинформации на портале. В их числе - латвийское СМИ. У них есть предложения, как исправить ситуацию. Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе: кажется, нас ждут и оттепель, и снегопады. Думаете, вы такие все из себя знатоки сладкого? Посмотрим, как вы справитесь с нашим тестом про десертики!

Все обсуждают

В субботу мощное подводное извержение вулкана в Тонга вызвало волны цунами. Сегодня стало известно, что ударная волна распространилась и по Латвии.

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