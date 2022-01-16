16 января в одном абзаце ⟩ По Латвии ударит буря, Россия виновна в дефиците газа, Rīgas siltums заключит новые договоры

Сегодня по-настоящему штормовое воскресенье! Мало того что ударная волна после колоссального подводного извержения в Тонга добралась и до Латвии, так еще и на грядущий понедельник синоптики решили пообещать нам ни много ни мало - бурю. Весело живем!