16 января в одном абзаце ⟩ По Латвии ударит буря, Россия виновна в дефиците газа, Rīgas siltums заключит новые договоры

События дня в одном абзаце
Итак, про бурю: в понедельник до 22:00 будет действовать предупреждение об усилении ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, а в прибрежных регионах, в том числе в Риге, будет действовать оранжевое предупреждение. Агрессивный посетитель без ковид-сертификата сломал руку сотруднику магазина. Слов нет. В Лиепае жительница жалуется на владельцев собак, которые не убирают за питомцами. Так делать нельзя! Рост цен на сырье для теплоэнергии влияет не только на жителей, но и на энергокомпании: Rīgas siltums заключит новые договоры. Тем временем в Европе Россию обвиняют в дефиците газа, причиной тому может быть конфликт вокруг Украины. Кстати, впервые целая страна может лишиться безвизового въезда в ЕС из-за "продажи" гражданства. Почему вдруг? Принесло воскресенье и околоспортивные новости: Новака Джоковича все-таки депортируют из Австралии - турнир Большого шлема он также пропустит. Нападающий ярославского "Локомотива" сознался в изнасиловании 12-летней. Интернет-фактчекеры обратились к главе YouTube из-за огромного количества дезинформации на портале. В их числе - латвийское СМИ. У них есть предложения, как исправить ситуацию. Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе: кажется, нас ждут и оттепель, и снегопады. Думаете, вы такие все из себя знатоки сладкого? Посмотрим, как вы справитесь с нашим тестом про десертики!
В субботу мощное подводное извержение вулкана в Тонга вызвало волны цунами. Сегодня стало известно, что ударная волна распространилась и по Латвии.
Еженедельно RUS TVNET обозревает самые громкие слухи в мире шоу-бизнеса. В СМИ не утихают дискуссии о причинах развода Григория Лепса с женой Анной, а инсайдеры делятся своими версиями о том, как сейчас себя чувствует певица МакSим.
Галерея дня: И снова про цунами - так менялись очертания королевства Тонга под влиянием обрушившегося на него извержения подводного вулкана. Удивительные метаморфозы!