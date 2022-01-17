Более 40% новых безработных не привиты против Covid-19

В целом статус безработного за упомянутый период времени получили 24 114 человек.

Наибольший удельный вес невакцинированных безработных наблюдался в неделю с 15 по 21 ноября, когда удельный вес невакцинированных против Covid-19 достиг 62%. Чуть больше половины или 53% от общего числа безработных были зарегистрированы на неделях с 18 по 24 октября, с 25 по 31 октября, а также с 8 по 14 ноября.

Численно больше всего невакцинированных безработных было зарегистрировано на неделях с 1 по 7 ноября и с 29 ноября по 5 декабря, когда число превысило 2500.

Если оценивать статистику безработных по сферам, то больше всего такой статус в упомянутый период получали лица, последним рабочим местом которых была торговля - 3219 человек, из которых вакцинированы против Covid-19 были 53%, далее следует обрабатывающая промышленность, где статус безработного получили 2611 человек, 55% из которых были вакцинированы.

В сфере строительства статус безработного с середины октября до начала января получили 2477 лиц, из которых 68% были вакцинированы против Covid-19, в госуправлении и обороне - 1901 человек (вакцинированы - 37%), в сфере транспорта и хранения - 1133 человека (вакцинированы - 56%), в секторе сельского и лесного хозяйства - 1037 (вакцинированы - 66%).

Менее 1000 безработных были зарегистрированы в сферах размещения и питания (вакцинированы - 64%), в деятельности административных и обслуживающих служб (60%), сфере здравоохранения и социальноq опеки (46%), сфере образования (39%), промышленности (61%), сфере информации и услуг коммуникационных технологий (67%).