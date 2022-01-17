Экипаж-четвёрка Киберманиса стал чемпионом Европы по бобслею

Киберманис стал двукратным чемпионом Европы - в 2020 году он завоевал этот титул в соревнованиях экипажей-двоек в Сигулде.

Экипаж Киберманиса, Дависа Сприньгиса, Матиса Микниса и Эдгара Немме по сумме двух заездов показал время 2 минуты 9,38 секунды. Второе место занял экипаж немца Франческо Фридриха, уступив латвийским бобслеистам 0,16 секунды, а третьим был экипаж российского пилота Ростислава Гайтюкевича, который уступил победителям 0,28 секунды.

В общем зачёте Кубка мира первым стал Фридрих (1785 очков), на втором месте канадец Джастин Криппс (1530 очков), на третьем Гайтюкевич (1480 очков). Киберманис занял шестое место, набрав 1395 очков.