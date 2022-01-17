Экипаж-четвёрка Киберманиса стал чемпионом Европы по бобслею

Киберманис стал двукратным чемпионом Европы - в 2020 году он завоевал этот титул в соревнованиях экипажей-двоек в Сигулде.
Экипаж Киберманиса, Дависа Сприньгиса, Матиса Микниса и Эдгара Немме по сумме двух заездов показал время 2 минуты 9,38 секунды. Второе место занял экипаж немца Франческо Фридриха, уступив латвийским бобслеистам 0,16 секунды, а третьим был экипаж российского пилота Ростислава Гайтюкевича, который уступил победителям 0,28 секунды.
В общем зачёте Кубка мира первым стал Фридрих (1785 очков), на втором месте канадец Джастин Криппс (1530 очков), на третьем Гайтюкевич (1480 очков). Киберманис занял шестое место, набрав 1395 очков.
На Олимпийских играх в Пекине Латвию будут представлять два экипажа-двойки под управлением Киберманиса и Эмилса Ципулиса и один экипаж-четвёрка под управлением Киберманиса.