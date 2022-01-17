Фото ⟩ В рыбном павильоне Центрального рынка прошел показ мод против загрязнения моря

В целях привлечения внимания к проблемам загрязнения воды в контексте мировых вод и особенно Балтийского моря в павильоне был организован молодежный показ мод под названием 2Sea, по окончании которого можно было примерить или купить 13 костюмов, посвященных морской тематике.

Молодежное объединение отметило, что Балтийское море является не только культурным достоянием Латвии, но и одним из самых загрязненных морей в мире.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Идея Яниса Норберта Крауи, ученика Рижской средней школы дизайна и искусства (RDMV), родилась во время регулярных прогулок по крутым берегам моря. Артиста не оставляет ощущения, что с загрязнением до сих пор не борются целенаправленно и что молодежи нужно напоминать о таких элементарных вещах, как спасение моря и сбор пластиковых отходов.

Организаторы модного показа - добровольное молодежное объединение 2IVI, которое представляет молодежь из разных школ Риги с целью защиты окружающей среды. За четыре месяца было создано 13 костюмов с такими названиями, как, например, Aļge, Zilā asara, Sarkanā asara, Korallis, Venēra.

Вырученные с показа средства планируется передать во Всемирный фонд дикой природы для защиты морской и пресной воды.