Выявлено 1560 новых случаев Covid-19; положительный - каждый пятый тест
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1560 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1560 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 79 лет:
Все четверо умерших были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1464,1 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 668 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 892 - были вакцинированы.
Всего вчера был сделан 7171 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 21,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 305 354 жителей Латвии, 4734 человека с коронавирусом скончались.
Литва
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2603 новых случая заражения коронавирусом, скончались четыре человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1072 человека, 84 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1661 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 20,4%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 570,6 тыс. человек, умерло почти 7660 человек.
Эстония
В Эстонии за сутки выявлено 2104 новых случая коронавируса, скончались пять человек, которые не были вакцинированы.
По состоянию на утро понедельника госпитализированы 309 пациентов с коронавирусом. 227 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы коронавируса. Из них 176 человек (77,5 процента) не вакцинированы, а у 51 человека (22,5 процента) завершен курс вакцинации.
За сутки проанализировано 8987 тестов, позитивный результат дали 2104. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 137,9 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 194,6 невакцинированных в день.
По две дозы вакцины от коронавируса в Эстонии получили 61,9 процента населения.