Выявлено 1560 новых случаев Covid-19; положительный - каждый пятый тест

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 79 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет.

Все четверо умерших были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1464,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 668 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 892 - были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 7171 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 21,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 305 354 жителей Латвии, 4734 человека с коронавирусом скончались.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2603 новых случая заражения коронавирусом, скончались четыре человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1072 человека, 84 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1661 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 20,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 570,6 тыс. человек, умерло почти 7660 человек.

Эстония

В Эстонии за сутки выявлено 2104 новых случая коронавируса, скончались пять человек, которые не были вакцинированы.

По состоянию на утро понедельника госпитализированы 309 пациентов с коронавирусом. 227 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы коронавируса. Из них 176 человек (77,5 процента) не вакцинированы, а у 51 человека (22,5 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 8987 тестов, позитивный результат дали 2104. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 137,9 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 194,6 невакцинированных в день.