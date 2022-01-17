Фото ⟩ Поклонники считают, что у Тимати новый роман

Есть версия, что они вместе уехали отдыхать в Колумбию. В сторис Instagram модели Валентины с ником halfbloodval появляются колумбийские локации, на которых есть Тимати и члены его семьи.

Ни Тимати, ни Валентина никак эти слухи свои отношения не комментируют.

Но накануне девушка призналась, что влюблена, но имя избранника не назвала. По мнению фанатов, речь идет о Тимати. Фолловеры считают, что с рэпером у нее отношения с осени.