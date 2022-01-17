Пн, 17.01.2022
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Фатих Бироль, руководитель Международного энергетического агентства

Фото ⟩ Поклонники считают, что у Тимати новый роман

Поклонники полагают, что у рэпера Тимати новый роман. Это произошло после того, как его застали в компании с моделью по имени Валентина. Девушку заметили вместе с артистом во время новогоднего отдыха в Дубае. Об этом пишет StarHit.ru.

Есть версия, что они вместе уехали отдыхать в Колумбию. В сторис Instagram модели Валентины с ником halfbloodval появляются колумбийские локации, на которых есть Тимати и члены его семьи.

Ни Тимати, ни Валентина никак эти слухи свои отношения не комментируют.

Но накануне девушка призналась, что влюблена, но имя избранника не назвала. По мнению фанатов, речь идет о Тимати. Фолловеры считают, что с рэпером у нее отношения с осени.

Напомним, еще недавно Тимати приписывали любовную связь с украинской моделью Сашей Дони. Они путешествовали, то и дело публикуя фото с друг другом в социальных сетях. 


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