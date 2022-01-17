Госполиция разыскивает пропавшего Анатолия Кирюхова

Приметы: рост около 180 см, среднего телосложения, темные волосы. Был одет в зеленую куртку, серые спортивные штаны, черные туфли с серыми каблуками, под курткой была рубашка поло с красной, зеленой и белой полосами. Документы и телефон он оставил дома.