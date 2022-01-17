Остапенко стартовала с победы на Australian Open
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде Australian Open 24-летняя Остапенко обыграла словачку Анну Шмидлову, занимающую 87-ю строчку рейтинга WTA. Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.
По ходу матча Остапенко (27 WTA) выполнила пять эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 27-летняя Шмидлова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийской теннисистки.
Во втором круге Australian Open Остапенко сразится с американкой Элисон Риске (57 WTA), которая оказалась сильнее хорватки Донны Векич - 6:2, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.