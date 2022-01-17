Остапенко стартовала с победы на Australian Open

По ходу матча Остапенко (27 WTA) выполнила пять эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 27-летняя Шмидлова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу латвийской теннисистки.