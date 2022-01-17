В Алуксненском крае убита женщина; подозреваемый задержан

В пятницу, 14 января, в 14:20 в волости Алсвикю Алуксненского края прибывшая на место происшествия полиция обнаружила труп женщины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1984 года рождения.

Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой по невнимательности виновного смерть пострадавшей. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.