В Алуксненском крае убита женщина; подозреваемый задержан
В Алуксненском крае по подозрению в убийстве женщины задержан мужчина, сообщает агентство LETA.
В Алуксненском крае по подозрению в убийстве женщины задержан мужчина, сообщает агентство LETA.
В пятницу, 14 января, в 14:20 в волости Алсвикю Алуксненского края прибывшая на место происшествия полиция обнаружила труп женщины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1984 года рождения.
В воскресенье, 16 января, суд применил к мужчине меру пресечения в виде ареста.
Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой по невнимательности виновного смерть пострадавшей. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.