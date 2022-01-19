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Наша жизнь, с философской точки зрения, – это созидание и развитие. Останавливать этот процесс не должны ни сюрпризы, ни новые вызовы, которые получаем постоянно. То, как реагируем на меняющуюся ситуацию и определяет нашу суть – чего мы стоим в реальности. Это относится абсолютно ко всем сферам жизни, в том числе и к недвижимости. Если кто-то из владельцев квартир, домов, земельных участков или коммерческих объектов желает получить качественную маклерскую услугу, то я готов её предоставить!

Мартиньш Марков, владелец ООО Markov Real Estate

Будем знакомы. Мое знакомство с недвижимостью было шагом вынужденным, но в последствии ставшим для меня счастливым. С детства готовил себя к иной стезе: учился в Мадонской музыкальной школе по классу кларнета, затем в Елгавской музыкальной средней школе, где осваивал профессию учителя по игре на кларнете и дирижера оркестра. Удалось поучиться и в Рижской Высшей школе педагогики. Без классической музыки себя не мыслил. Всё, чем занимался – нравилось, в том числе и то, что в моменты отсутствия преподавателей мне – 19-летнему – доверяли обучать игре на кларнете детей в Музыкальной школе.

Однако на третьем десятке лет в моей жизни произошли серьёзные перемены: по состоянию здоровья пришлось поставить точку в музыкальной карьере. Встал вопрос о выборе нового пути, который сделал в пользу сферы недвижимости. Голодный до новых знаний, занялся постижением основы незнакомой профессии. Музыкальное прошлое тому было подспорьем. Благодаря десятилетию в музыке приучился к порядку в делах, дисциплине, усидчивости (ежедневные репетиции игры на кларнете могли продолжать по 8 часов) и умению всё доводить до логического конца. Не понаслышке знал, что позитивный результат – это итог кропотливого труда.

Не Латвией единой. Со стороны кому-то может показаться, что в работе агента недвижимости нет ничего сложного. На самом деле эта профессия: а) – репутационная, и б) – требующая широкого кругозора, разнообразных знаний и обширного опыта. Для хорошего агента недвижимости не может быть нерешаемых задач или вызовов, которые бы он не принял! Руководствуясь этим правилом, мне довелось поработать на рынках недвижимости не только Латвии, но и России, Украины, Египта, Болгарии и Грузии. Много сотрудничал с застройщиками. В России, кроме оказания брокерских услуг и руководства филиалом компании, занимался организацией выставок недвижимости, был наставником-педагогом у молодых, начинающих специалистов. Горжусь тем, что одна из моих учениц сейчас владелица компании, занимающейся операциями с недвижимостью в Таиланде.

Высшим пилотажем в своей зарубежной карьере считаю продажу квартир болгарского жилого комплекса трем десяткам клиентов – гражданам России, находясь в Москве. На расстоянии настолько глубоко погрузился в детали жилого комплекса, изучил по интернету окрестности, прочувствовал плюсы и минусы каждого апартамента, что сумел легко донести это до потенциальных покупателей, так и не побывав в этой стране. Отношения с ними выстраивал на взаимном доверии и честности. Практика доказывает – иных вариантов сотрудничества с клиентами быть не может. Лишь доверительные отношения и работа на стороне заказчика твоей услуги, позволяют надеяться, что, завершив сделку с твоим участием, люди останутся довольны и в дальнейшем порекомендуют тебя, как специалиста, своим друзьям. Торгуя квартирами в новых проектах очень важно выбрать правильного и ответственного застройщика, с хорошей репутацией. Та болгарская компания, чьи квартиры я продавал на берегу Черного моря, возводит новостройки до сих пор.

Безотказный вариант. Моя профессиональная карьера включает в себя опыт работы в двух латвийских компаниях -- TJ Realty и Hiponia. В последней был собран портфель объектов ипотечных должников Латвийского ипотечного и земельного банка. В Hiponia занимался продажами объектов как жилого, так и коммерческого назначения. Лучший результат того периода – заключение за один месяц сразу 25 договоров продажи разных объектов недвижимости. Однако скоро будет как полтора десятка лет свой бизнес в сфере недвижимости веду самостоятельно, под брендом собственной компании: сейчас – это Markov Real Estate. Подстраиваясь под нужды клиента, при необходимости, занимаюсь всеми сегментами рынка. В то же время одним из наиболее любимых и близких по духу остаётся продажа квартир в новых проектах, что делаю на основании эксклюзивных договоров. Так сложилось, что два самых ярких примера последних лет – сотрудничество с владельцами новостроек, которыми торговали другие. Меня приглашали для завершения продаж. Так было в юрмальском комплексе на ул. Гришля, 5, в котором до моего прихода вялая ситуация не менялась почти 5 лет и в котором пустовали около полутора десятков квартир. Так было и в столичном комплексе на ул. А.Чака, 134, подключится к которому попросили его собственники – мои бывшие клиенты. В этой новостройке непроданными значились свыше двух десятков самых просторных и дорогих квартир. Результат в обоих случаях оказался схожим – всё было оперативно реализовано.

Комплексная услуга. Не стану утверждать, что у меня имеется какой-то секретный прием для продаж или особый дар. Суть моей методики – обеспечение всем сторонам сделки комплексной услуги. Это подразумевает под собой не только правильное позиционирование и рекламирование объекта, рыночное ценообразование, но и полное сопровождение сделки, решение всех юридических моментов, помощь в проведении оценки объекта, получение ипотечного кредитования… Последнее обстоятельство важно, учитывая, что свыше 80% покупок нового жилья происходит с привлечением ипотечных займов, а у части населения Латвии до сих пор имеются пробелы в сфере финансовой грамотности. В последний год ни раз и ни два сталкивался с тем, что клиенты не знают о госгарантиях, которые в рамках программы Altum при покупке единственного жилья могут получить семьи с детьми и молодыми специалистами. Или не знают, что имея зарплатный счёт в одном банке, совершенно спокойно можно запросить и получить ипотечный кредит в другом финансовом учреждении, если тот предлагает более выгодные условия. При оформлении ипотечных кредитов важен персональный контакт с профессиональными менеджерами банков. Это ещё один бонус, который предлагаю своим клиентам – выстроенные и годами сложившиеся деловые отношения со специалистами ипотечных отделов всех крупнейших банков Латвии и внебанковского сектора. Такой подход позволяет решить проблемы с финансированием сделок, даже, если получены отказы в нескольких банках.

Поддерживаю теплые отношения со специалистами разных сфер, связанных с недвижимостью – нотариусами, строителями, проектировщиками, архитекторами, занимающимися согласованием проектов и перепроектированием квартир. Обращаясь к ним, всегда спокоен за качество выполнения ими своих работ.

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Эксклюзивный договор. Заключая договора о предоставлении своих услуг, предпочитаю делать это на эксклюзивной основе. Особенно в случае торговли квартирами в новостройках. При этом в отношении доверенных мне объектов остаюсь открытым для сотрудничества с другими компаниями, готов делиться комиссионными. Это нормальная практика. Правда, на проекте на ул. А.Чака, 134, хоть показов клиентам других агентов было много, в сделки это не переросло. Все реальные покупатели пришли напрямую. Возможно, так происходило потому, что, когда посредник знакомит с квартирами в разных новых проектах, он не столько отталкивается от нужд клиента, сколько руководствуется тем, где ему предложат более высокие комиссионные. Наличие эксклюзивного договора на продажу, наоборот, мотивирует агента держаться за проект и стараться реализовать его до конца.

Меньше, но качественней. В Латвии вижу коллег агентов недвижимости, которые, если судить по объявлениям в интернете, занимаются сотнями объектов одновременно. Мне кажется, что количество предлагаемых одним человеком объектов недвижимости не должно превышать пятидесяти. Лишь в этом случае можно рассчитывать на то, что агент действительно сможет качественно работать и быстро реализовать объект. Гонка за количеством ни к чему хорошему не приведёт. Клиент должен понимать и ощущать, что его недвижимость действительно цена для посредника, а не находится на последних местах списка с сотнями позиций.

Владельцам недвижимости всегда рекомендую прислушиваться к рекомендациям профессиональных игроков рынка, которые погружаются во все детали предлагаемой им для реализации недвижимости и стараются объективно оценить её хорошие и плохие стороны. Недавно получил на продажу портфель объектов, которые не могли продать другие агенты. Первичное знакомство с предложением навело на мысль: а как ими вообще можно было торговать, если там документы не приведены в порядок? Пришлось в первую очередь начать заниматься бумагами.

Говоря о рынке недвижимости Латвии, отмечу, что он – растущий. Это прослеживается во всех сегментах. Если ещё полтора-два года назад сделки проходили в случае, когда запрашиваемая цена была близка к той, что фигурирует в оценке продаваемого объекта, то сейчас люди приобретают привлекающую их недвижимость на 10-12% дороже её оценочной стоимости. В то же время не стоит фантазировать, что за квартирами с оценкой, допустим, в 100 000 евро выстроятся очереди готовых покупать по 130 00 евро. Спрос хороший, разумный, но не ажиотажный. С точки зрения здоровья рынка недвижимости Латвии – это замечательно.

Разумный подход. В 2022 году ожидаю продолжения роста цен на недвижимость в большинстве сегментов рынка столицы Латвии и её окрестностей. Плюс, скорее всего, будет выражаться однозначной цифрой. Средняя стоимость квартиры в новых проектах микрорайонов Риги могут приблизиться к 2 200-2 300 евро за кв. м. Надеюсь, что в наступившем году продолжит расти престиж профессии агента рынка недвижимости. У нас в Латвии продолжит приживаться западная модель, в которой и продавцы и покупатели предпочитают к сделкам с недвижимостью привлекать профессионалов. Доверять им этот процесс. И что самое важное, - суметь найти и распознать профессионала!

Мартиньш Марков