Петерис Скудра продолжит карьеру в Казахстане
Латвийский специалист Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба "Сарыарка" из Караганды, сообщает в понедельник официальный сайт казахстанской команды.
Латвийский специалист Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба "Сарыарка" из Караганды, сообщает в понедельник официальный сайт казахстанской команды.
На официальном сайте клубе пересказывается карьеры Петериса Скудры, но нет информации о новом контракте специалиста. Предыдущим тренером карагандинского клуба был Александр Макрицкий.
48-летний Скудра находился без клуба с марта прошлого года после того, как он покинул рижское "Динамо". В минувшем сезоне под руководством Скудры рижское "Динамо" заняло последнее место в Западной конференции КХЛ. 3 марта 2021 года руководство рижан отказалось продлевать контракт со специалистом.
Также за время своей карьеры он успел потренировать нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор".
"Сарыарка" является действующим чемпионом Казахстана. В текущем сезоне команда из Караганды занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 34 матчах. Отставание от идущего первым "Арлана" составляет четыре очка.