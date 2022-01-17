Пн, 17.01.2022
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Петерис Скудра продолжит карьеру в Казахстане

Петерис Скудра ФОТО: https://saryarka-hc.kz

Латвийский специалист Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба "Сарыарка" из Караганды, сообщает в понедельник официальный сайт казахстанской команды.

На официальном сайте клубе пересказывается карьеры Петериса Скудры, но нет информации о новом контракте специалиста. Предыдущим тренером карагандинского клуба был Александр Макрицкий.

48-летний Скудра находился без клуба с марта прошлого года после того, как он покинул рижское "Динамо". В минувшем сезоне под руководством Скудры рижское "Динамо" заняло последнее место в Западной конференции КХЛ. 3 марта 2021 года руководство рижан отказалось продлевать контракт со специалистом.

Также за время своей карьеры он успел потренировать нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор".

"Сарыарка" является действующим чемпионом Казахстана. В текущем сезоне команда из Караганды занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 34 матчах. Отставание от идущего первым "Арлана" составляет четыре очка.


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