В Вильнюсе европейские министры обсудят безопасность границ

"Миграционный кризис на внешней границе Евросоюза с Беларусью показал, что недемократические режимы могут использовать миграционные потоки как оружие и инструмент политического давления, и нам необходимо укреплять наши возможности на уровне ЕС, чтобы быстро, эффективно и решительно реагировать на такие гибридные атаки, прежде всего применяя все возможные меры охраны границы", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Международная конференция по охране границ организована Министерством внутренних дел Литвы совместно с ответственными министерствами Польши, Австрии и Греции.

В ней примут участие делегации из 28 стран, Европейской комиссии и генерального секретариата Совета ЕС, а также представители агентств ЕС Europol, Frontex, Агентства ЕС по предоставлению убежища и Агентства ЕС по основным правам.

Ожидается, что в конференции примут участие четырнадцать министров внутренних дел и миграции, в том числе председательствующий в ЕС Франции. На конференции дистанционно прозвучит приветственное слово еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.