В Вильнюсе европейские министры обсудят безопасность границ
Министры внутренних дел и по вопросам миграции стран Евросоюза и Шенгенской зоны в пятницу в Вильнюсе обсудят на конференции вопросы безопасности границ.
Министры внутренних дел и по вопросам миграции стран Евросоюза и Шенгенской зоны в пятницу в Вильнюсе обсудят на конференции вопросы безопасности границ.
"Миграционный кризис на внешней границе Евросоюза с Беларусью показал, что недемократические режимы могут использовать миграционные потоки как оружие и инструмент политического давления, и нам необходимо укреплять наши возможности на уровне ЕС, чтобы быстро, эффективно и решительно реагировать на такие гибридные атаки, прежде всего применяя все возможные меры охраны границы", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Международная конференция по охране границ организована Министерством внутренних дел Литвы совместно с ответственными министерствами Польши, Австрии и Греции.
В ней примут участие делегации из 28 стран, Европейской комиссии и генерального секретариата Совета ЕС, а также представители агентств ЕС Europol, Frontex, Агентства ЕС по предоставлению убежища и Агентства ЕС по основным правам.
Ожидается, что в конференции примут участие четырнадцать министров внутренних дел и миграции, в том числе председательствующий в ЕС Франции. На конференции дистанционно прозвучит приветственное слово еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.
В прошлом году в Литву попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.