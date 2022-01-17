17 января в одном абзаце ⟩ Сорванные крыши, упавшие деревья, рекорды скорости ветра

Понятно, сегодня все говорят о буре. Но давайте традиционно начнем с Covid-19. 1560 новых случаев, в больницах - 658 человек. Теперь въезжающие в Латвию будут более детально информировать о себе в системе covidpass.lv. Оказывается, что в нашей стране 40% безработных не вакцинированы - видимо, нет мотивации. Впрочем, Юрий Перевощиков не теряет оптимизма. Вот в Европе неспокойно, особенно в Австрии - там вводят обязательную вакцинацию. А глава Рижской восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис ждет "бурю". Метафорическую. Настоящая уже здесь. Красное предупреждение в Риге и Юрмале, скорость ветра в некоторых местах превышала 30 метров в секунду, из-за бури задерживался общественный транспорт, в Адажи у дома сорвало крышу, а в Каугури женщина умерла из-за упавшей ветки. Более подробно обо всем, связанном с бурей, вы можете прочитать здесь. А вот в Эстонии погода была красивой - северное сияние ночью. О других новостях: сегодня активен был KNAB: стало известно, кто присвоил взятку, предназначенную для депутата Рижской думы, а также партия "За человечную Латвию" (экс-KPV LV) лишена госфинансирования. Также сразу две новости о строительстве. Рижский торговый центр вложит 7 миллионов евро в обновление интерьера, а в Берги построят новую Maxima. Латвийская теннисистка Алена Остапенко победила в своем первом матче на Australian Open. Министерство юстиции опубликовало список уникальных имен прошлого года: Сауле, Аустея, Мерфи и другие. И напоследок несколько новостей из других стран. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на родину, его ждет суд по делу о государственной измене. А вдову музыканта Александра Градского ограбили, забрав свыше миллиона долларов.