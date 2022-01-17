Пн, 17.01.2022
Во время такого ветра могут ломаться деревья, а людям на улице нужно остерегаться предметов и мусора, которые может разносить ветер. Возможны также сбои в электроснабжении прогноз погоды на понедельник, 17 января
прогноз погоды на понедельник, 17 января

17 января в одном абзаце ⟩ Сорванные крыши, упавшие ветки, рекорды скорости ветра

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня у всех была только одна тема в головах, на устах и на страницах соцсетей - буря, которая накрыла всю страну. Об этом, и о других новостях (да, есть и такие) вы можете прочитать ниже.

События дня в одном абзаце

Понятно, сегодня все говорят о буре. Но давайте, традиционно, начнем с Covid-19. 1560 новых случаев, в больницах - 658 человек. Теперь въезжающие в Латвию будут более детально информировать о себе в системе covidpass.lv. Оказывается, что в нашей стране 40% безработных не вакцинированы - видимо, нет мотивации. Впрочем, Юрий Перевощиков не теряет оптимизма. Вот в Европе неспокойно, особенно в Австрии - там вводят обязательную вакцинацию. А глава Рижской восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис ждет "бурю". Метафорическую. Настоящая уже здесь. Красное предупреждение в Риге и Юрмале, скорость ветра в некоторых местах превышала 30 метров в секунду, из-за бури задерживался общественный транспорт, в Адажи у дома сорвало крышу, а в Каугури женщина умерла из-за упавшей ветки. Более подробно обо всем связанном с бурей вы можете прочитать здесь. А вот в Эстонии погода была красивой - северное сияние ночью. В других новостях: сегодня активен был KNAB: стало известно, кто присвоил взятку, предназначенную для депутата Рижской думы, а также партия "За человечную Латвию" (экс-KPV LV) лишена госфинансирования. Также сразу две новости о строительстве. Рижский торговый центр вложит 7 миллионов евро в обновление интерьера, а в Берги построят новую Maxima. Латвийская теннисистка Алена Остапенко победила в своем первом матче Australia Open. Министерство юстиции опубликовало список уникальных имен прошлого года: Сауле, Аустея, Мерфи и другие. И, напоследок, несколько новостей из других стран. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на родину, его ждет суд по делу о государственной измене. А вдову музыканта Александра Градского ограбили, забрав свыше миллиона долларов.

Все обсуждают

Сегодня прошел ровно год с тех пор, как российского политика Алексея Навального задержали в аэропорту сразу после прилета. Алексей обратился к своим сторонникам через Instagram.

Чем себя порадовать

Как чем? Конечно же, новым астрологическим прогнозом от Василисы Володиной!

Галерея дня: 

Об этом уже было написано выше, все по секретным документам: буря мглою небо кроет, а ее в ответ кроют все, кто сегодня выходил из дома.


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