Видео ⟩ Коалиция не договорилась о компенсациях в связи с ценами на энергоносители

В пресс-конференции участвовали:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр экономики Янис Витенбергс;

депутат Сейма Юрис Пуце;

министр благосостояния Гатис Эглитис.

В понедельник после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что цены на энергоносители быстро растут во всем мире, а не только в Латвии. Он также напомнил, что коалиция уже обсудила и одобрила, а правительство приняло пять различных форм поддержки на общую сумму примерно 200 миллионов евро.

Правительство увеличило поддержку для защищенных потребителей, удвоило государственное жилищное пособие, ввело пособие для вакцинированных пожилых людей старше 60 лет, также был снижен компонент обязательной закупки (КОЗ) на 65% и вдвое снижены расходы на распределительные сети в счетах, заявил премьер.

"Проанализировав текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что рост цен более обширен и основателен, чем это представлялось пару месяцев назад. Текущих пособий будет недостаточно", - заявил Кариньш, подчеркнув: все согласились с тем, что необходимо найти способ расширить уже имеющийся спектр пособий и решение, которое было бы наиболее подходящим в общей ситуации. Кариньш также отметил, что заметен рост цен не только на энергоресурсы, но и на различные другие виды отопления.

В то же время, по словам премьер-министра, этот энергетический кризис заставляет Латвию задуматься о потреблении энергии и ее виде. В долгосрочной перспективе Латвии следует перейти на другие источники энергии, сказал премьер-министр. Видно, что Россия "открыто манипулирует" поставками газа, поэтому Латвия должна подумать, как уменьшить свою зависимость от этого ископаемого топлива, сказал Кариньш, отметив при этом, что переход займет несколько лет.

Говоря о краткосрочных решениях нынешнего энергетического кризиса, Кариньш заявил, что необходимы механизмы поддержки и пособий, которые не противоречат долгосрочным целям. Премьер-министр сообщил, что коалиция работает над этим и пока не пришла к общему знаменателю.

Сегодня коалиция выслушала различные идеи и продолжит работу на текущей неделе, чтобы договориться о наиболее эффективном и лучшем способе помощи населению по снижению бремени роста цен.

На вопрос, почему соглашение не было достигнуто сегодня, премьер-министр ответил, что поступил ряд различных предложений, которые должны быть сначала взвешены, а затем согласованы коалицией.

Министр экономики Янис Витенбергс добавил, что существующая поддержка недостаточна из-за роста цен на энергоносители и необходимо ввести новые, дополнительные механизмы поддержки, которые могли бы решить эту проблему. Он отметил, что Министерство экономики представило коалиции комплексное решение, проистекающее из нынешней ситуации. Предложение Минэкономики предусматривает компенсацию роста цен на электроэнергию, газ и тепло для потребителей, т. е. министерство предлагает снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на эти энергоресурсы.

Минэкономики также предложило установить окончательный тариф на газ и теплоснабжение, после достижения которого государство будет помогать в оплате счетов. По его мнению, такое предложение может помочь снизить конечный счет для тех групп населения, которые в этом больше всего нуждаются. Витенбергс сообщил, что коалиция обязалась найти новые механизмы поддержки как можно скорее. Завтра, 18 января, работа продолжится, чтобы понять, какое из предложений является наиболее успешным и сможет помочь людям.