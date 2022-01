Левандовски стал лучшим игроком года по версии FIFA, опередив Месси

33-летний поляк получил награду The Best, опередив аргентинского нападающего Лионеля Месси ("ПСЖ"), а также египтянина Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"). Отметим, что Левандовски стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду.