Левандовски стал лучшим игроком года по версии FIFA, опередив Месси

33-летний поляк получил награду The Best, опередив аргентинского нападающего Лионеля Месси ("ПСЖ"), а также египтянина Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"). Отметим, что Левандовски стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду.

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

На счету Левандовски 69 голов в 2021 году. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

В символическую сборную прошлого года по версии FIFA попали вратарь Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), защитники Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал"), полузащитники Н'Голо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), нападающие Лионель Месси ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и Роберт Левандовски ("Бавария").

Лучшим тренером 2021 года по версии FIFA был признан наставник "Челси" Томас Тухель, который возглавил лондонцев по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл "Челси" к победе в Лиге чемпионов.

Лучшим вратарём 2021 года по версии FIFA был признан голкипер лондонского "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди. На награду также претендовали итальянец Джанлуиджи Доннарумма и немец Мануэль Нойер из мюнхенской "Баварии".

Ещё одну награду получил полузащитник Эрик Ламела, который выиграл премию имени Ференца Пушкаша. Этот приз вручается игроку, забившему самый красивый гол года. FIFA наградила аргентинца за его гол рабоной в ворота "Арсенала" в матче за "Тоттенхэм" в рамках Английской Премьер-лиги.