Коронавирус в мире: безработица и нехватка работников, новые правила в Китае и штрафы для пожилых греков

"Глобальные рынки труда восстанавливаются после кризиса гораздо медленнее, чем мы ожидали ранее, — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер. - Мы уже видим потенциально долговременный ущерб рынкам труда, наряду с ростом бедности и неравенства".

В отчете прогнозируется, что количество трудодней в мире сократится на два процента по сравнению с 2019 годом, что эквивалентно сокращению примерно 52 млн рабочих мест.

В то же время официальный уровень безработицы в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии.

Ожидается, что в этом году 5,9% работников во всем мире, или около 207 млн человек, будут официально зарегистрированы как безработные. Это меньше показателей двух предыдущих лет, но больше, чем 186 млн в 2019 году.

В отчете МОТ говорится, что глобальный уровень безработицы, по прогнозам, останется выше докризисного уровня 5,4%, по крайней мере, до 2023 года.

Общее же влияние на занятость значительно больше, чем предполагают эти цифры, поскольку многие люди вообще перестали работать.

В отчете также указывается, что различия в доступе к вакцине и мерах по восстановлению экономики означают, что кризис по-разному влияет на разные группы работников и на разные страны.

Рынки труда в странах с более высоким уровнем дохода восстанавливаются быстрее, хотя некоторые из них теперь начинают сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы, сказал Райдер.

Среди этих стран - Великобритания, где ощущает нехватка кадров в некоторых отраслях, и где из-за дефицита рабочей силы компании вынуждены резко поднимать зарплаты для новых работников.

Джокович в Дубае 17 января 2022 года ФОТО: Getty Images

Джокович может пропустить и турнир во Франции

Новаку Джоковичу могут запретить играть на Открытом чемпионате Франции по теннису. Министерство спорта заявило в понедельник, что никаких исключений из нового французского закона о вакцинации не будет.

Накануне первую ракетку мира депортировали из Австралии перед первым турниром Большого шлема в этом году.

Французский закон о вакцинных паспортах, одобренный парламентом в воскресенье, требует от людей наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.

В министерстве разъяснили, что новое законодательство будет относиться в том числе и к зрителям, и к профессиональным спортсменам.

"Ролан Гаррос" состоится в мае. Ситуация может измениться в ближайшее время, и мы надеемся, что она будет более благоприятной. Так что посмотрим, но исключений не будет," - заявили в министерстве.

Очередь на прививку в Греции ФОТО: Getty Images

Непривитых пожилых греков начинают штрафовать

Греки в возрасте шестидесяти лет и старше, не привитые от коронавируса, с понедельника рискуют ежемесячно получать штраф в 100 евро.