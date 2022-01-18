Выявлено самое большое количество новых случаев Covid-19 за все время пандемии - 3706

Это самое большое суточное количество новых случаев за все время пандемии. В предыдущий раз больше всего новых случаев было выявлено 27 октября прошлого года - 3206.

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

5 человек были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1570,9 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 1602 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 2104 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 18 712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 309 060 жителей Латвии, 4742 человека с коронавирусом скончались.

Ревакцинировано почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19

Ко вторнику почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19, было ревакцинировано, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По подсчетам агентства LETA, в Латвии процесс вакцинации завершили 1 278 632 человека, или 67,93% всего населения. Из них 29,25% также получили бустерную вакцину.

При пересчете на все население ревакцинирован каждый пятый житель страны.

В понедельник против Covid-19 было вакцинировано 5619 человек, большинство из них - 4436 - получили бустерную дозу вакцины.

Вчерашние показатели вакцинации отстают от данных, зафиксированных неделей ранее, когда в понедельник было вакцинировано 9259 человек.

Статистика Covid-19 в Литве: 4559 новых случаев, 11 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 4559 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Все скончавшиеся, за исключением одного, были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1066 человек, 91 из них - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17,8 тыс. ПЦР-тестов и 6,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1743,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 575,4 тыс. человек, умер 7681 человек.

В Эстонии выявлено 2303 новых случая Covid-19, скончались три человека

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 2303 новых случая Covid-19, по состоянию на утро вторника госпитализированы 318 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались трое заразившихся.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 226 пациентам, из которых 182 человека, то есть 80,5 процента, не вакцинированы, а у 44 человек (19,5 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 9238 тестов, позитивный результат дали 2303 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 138,7 случая в день, невакцинированных - в среднем 202,7 случая в день.