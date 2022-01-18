Выявлено самое большое количество новых случаев Covid-19 за все время пандемии - 3706
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это самое большое суточное количество новых случаев за все время пандемии. В предыдущий раз больше всего новых случаев было выявлено 27 октября прошлого года - 3206.
Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:
5 человек были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1570,9 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 1602 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 2104 - были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 18 712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 309 060 жителей Латвии, 4742 человека с коронавирусом скончались.
Ревакцинировано почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19
Ко вторнику почти 30% населения, завершившего процесс вакцинации против Covid-19, было ревакцинировано, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
По подсчетам агентства LETA, в Латвии процесс вакцинации завершили 1 278 632 человека, или 67,93% всего населения. Из них 29,25% также получили бустерную вакцину.
При пересчете на все население ревакцинирован каждый пятый житель страны.
В понедельник против Covid-19 было вакцинировано 5619 человек, большинство из них - 4436 - получили бустерную дозу вакцины.
Вчерашние показатели вакцинации отстают от данных, зафиксированных неделей ранее, когда в понедельник было вакцинировано 9259 человек.
Статистика Covid-19 в Литве: 4559 новых случаев, 11 смертей
За минувшие сутки в Литве выявлено 4559 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Все скончавшиеся, за исключением одного, были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1066 человек, 91 из них - в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 17,8 тыс. ПЦР-тестов и 6,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1743,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 21,4%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 575,4 тыс. человек, умер 7681 человек.
В Эстонии выявлено 2303 новых случая Covid-19, скончались три человека
За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 2303 новых случая Covid-19, по состоянию на утро вторника госпитализированы 318 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались трое заразившихся.
Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 226 пациентам, из которых 182 человека, то есть 80,5 процента, не вакцинированы, а у 44 человек (19,5 процента) завершен курс вакцинации.
За сутки проанализированы 9238 тестов, позитивный результат дали 2303 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 138,7 случая в день, невакцинированных - в среднем 202,7 случая в день.
Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 62 процента населения.