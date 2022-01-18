"Делегация граждан" от Литвы отправилась в Минск на "добрососедский визит"

Между тем политический эксперт Витис Юрконис предупреждает, что Беларусь будет использовать визит для пропаганды, а решение министра иностранных дел принять группу свидетельствует об отчаянии режима.

Глава группы из семи человек Эрика Швенчёнене в понедельник сказала BNS, что нынешняя власть в Беларуси законная и с ней нужно разговаривать.

"Мы едем, потому что пока эта власть легитимна, это избранная власть, которую поддерживает большинство белорусов. Она пока есть и с ней нужно разговаривать.

Это добрососедский визит. У нас на это есть полное право, потому что наше видение как-то не очень совпадает с некоторыми решениями правительства в отношении соседей", - сказала она.

Отправившиеся в Беларусь граждане - члены нового движения бывшего лидера Социалистического фронта Альгирдаса Паляцкиса "Заря справедливости", подтвердил BNS один из учредителей движения Антанас Залецкас. На сайте движения публикуются сообщения этой делегации, выложена видеозапись.

По словам Швенчёнене, проживающие в Литве люди "хотят добрых отношений с соседями, с которыми в историческом периоде у нас было общее государство".

Группа литовцев намерена встретиться с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, представителями Министерства культуры, парламента, СМИ и "группой рядовых граждан Беларуси".

Напряженность между Западом и Беларусью продолжается с августа 2020 года, когда авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными. Минск с того времени осуществлял крупномасштабные репрессии в отношении участников протестов, журналистов и организация гражданского общества.

Литва осталась одним из главных критиков белорусского режима, она предоставила убежище покинувшей Беларусь сопернице Лукашенко на выборах Светлане Тихановской.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Юркониса, нет никаких сомнения, что этот визит будет использоваться официальным Минском для пропаганды.

"Мы по опыту знаем, что режим воспользуется такими инициативами, такими лицами и устроит для себя своего рода пиар-кампанию, что есть те, кто мыслит иначе (...). Когда я смотрю на этот список людей, на историю этой организации, это кажется несамостоятельными", - сказал BNS Юрконис.

"Для режима будет важно и внутри Беларуси, и если смотреть шире, на союзников, прежде всего, на Кремль, заниматься такой политикой "разделяй и властвуй" и искать определенные прорехи, осколки в Литве, пытаться этим играть", - сказал он.

По мнению политолога, намеченные встречи этой группы с высокопоставленными должностными лицами Минска свидетельствуют об отчаянии режима, потому что, как говорит Юрконис, министру ИД Беларуси Макею совсем не проблематично найти контакты официальных представителей Литвы.