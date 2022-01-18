Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый круг Australian Open

В первом раунде Australian Open 31-летняя Севастова уступила польке Магде Линетт, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5.

По ходу матча Севастова (71 WTA) реализовала пять брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. 29-летняя Линетт два раза подала навылет, сделала семь брейков и не допустила ни одной двойной ошибки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Во втором круге Australian Open Линетт сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (23 WTA), которая оказалась сильнее швейцарской теннисистки Штефани Фёгеле - 6:3, 6:1.

Напомним, днём ранее первая ракетка Латвии Алёна Остапенко с победы стартовала на Australian Open. В первом круге латвийская теннисистка победила словачку Анну Шмидлову и теперь ей предстоит встреча с американкой Элисон Риске.