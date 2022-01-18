Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый круг Australian Open
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде Australian Open 31-летняя Севастова уступила польке Магде Линетт, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5.
По ходу матча Севастова (71 WTA) реализовала пять брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. 29-летняя Линетт два раза подала навылет, сделала семь брейков и не допустила ни одной двойной ошибки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.
Во втором круге Australian Open Линетт сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (23 WTA), которая оказалась сильнее швейцарской теннисистки Штефани Фёгеле - 6:3, 6:1.
Напомним, днём ранее первая ракетка Латвии Алёна Остапенко с победы стартовала на Australian Open. В первом круге латвийская теннисистка победила словачку Анну Шмидлову и теперь ей предстоит встреча с американкой Элисон Риске.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.