Денис Васильев: "Мой главный конкурент - я сам"

Блестящий прокат фигуриста заставил трибуны буквально взорваться криками и аплодисментами, сам же Денис катался так, как будто не чувствовал ни малейшего волнения - с огромным драйвом и настроением, демонстрируя блестящую технику и стиль. Сложнейшую прыжковую программу, в которую входили и квады (четверные прыжки), он выполнил с такой лёгкостью, что, казалось, это врождённое, что за таким катанием не стояли годы изнурительных тренировок. И получил свои заслуженные 272,08 балла. Сразу после соревнований, едва надев награду, он дал интервью Rus.Postimees.

- В какой момент вашего проката появилась мысль, что он пройдёт безупречно?

- На самом деле уверенности в этом нет никогда, я даже не могу сказать, какие эмоции испытывал в момент катания - ты живёшь этим моментом, не думаешь. Я просто кайфовал на льду, это такое ощущение, когда ты знаешь, что делаешь, но не контролируешь это. Очень редкое состояние - попасть в поток, да ещё и когда вокруг столько публики... Но такое бывает далеко не на каждом соревновании, конечно. Это только кажется, что каждый раз одинаков, на самом деле всё каждый раз по-разному.

- Вы видели, что творилось на трибунах? Как бесновались ваши болельщики, сколько флагов Латвии появилось?

- Нет. Я проехал, полон эмоций был.

- А эмоции, когда увидели оценки?

- Я не испытал шока. Немножко другие ощущения: очень рад, рад тому, как всё произошло. Но самым ценным всё же было то состояние потока, в котором я оказался, вся подготовка к этому дню. Это было очень сложно, нервно.

- Какое было настроение перед выходом на лёд?

- Неуверенность. Некая тяжесть. Ощущал какой-то груз, подкашивались ноги. Это каждый раз некое новое ощущение, причём неважно, как ты готовишься. Попробую описать это состояние как попытку научно и технически изобрести велосипед, но каждый новый велосипед будет не похож на предыдущий.

- Кого вы считаете своим конкурентом и были ли сегодня соперники, которых вы опасались?

- Главным конкурентом я считаю самого себя. Я очень уважаю других спортсменов, для меня большое удовольствие кататься с ними. Но для меня катание всё же является процессом, это путь, в котором нет конечной цели. Я прежде всего соревнуюсь сам с собой. Неважно, выиграл я или проиграл, главный конкурент - я сам. Мне важно превзойти самого себя, преодолеть страхи. Ведь никогда нельзя кататься в одинаковом состоянии и настроении. Вот этот вечный вызов - он сейчас огромное удовольствие, но когда оказываешься непосредственно перед ним, думаешь: "А может, не надо?". Но, выходя на лёд, уже об этом не думаешь - только катаешься.