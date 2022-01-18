Вт, 18.01.2022
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Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
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Видео ⟩ Анна Дзюба представила дебютный клип и попала в скандал из-за плагиата

ФОТО: Кадр из видео

14 января экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выпустила клип на песню "Феникс". Это первый ролик, который артистка презентовала в качестве сольной исполнительницы. Правда, премьера омрачилась скандалом из-за плагиата. Об этом пишет StarHit.ru.

Съемки ролика проходили в театре: в кадре Анна сидит в зрительном зале и наблюдает за чувственным танцем балетной пары, а затем сама предстает в свете софитов.

"В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами", - с гордостью делилась Анна. 

Видео собрало свыше 2 миллионов просмотров. Поклонники положительно оценили работу. Но возник скандал из-за плагиата - российский режиссер Юлия Иванова обнаружила в клипе "Феникс" поразительное сходство со своей работой для группы BP Broth.

ФОТО: скриншот

Иванова сняла клип на песню "Не смей" еще два года назад, и в нем есть почти все, что показала у себя Asti: та же локация, ракурсы, танцы. Отметим, что права на клип "Не смей" принадлежат THT MUSIC. Иванова считает, что создатели видео "Феникс" поступили непрофессионально и попросту украли идею ее клипа.

Видео: Anna Asti - "Феникс"

Видео: BP Broth - "Не смей"


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