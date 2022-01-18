Фото ⟩ Художнику грозит 5 лет лишения свободы за инсталляцию в виде фекалий

Против художника Ивана Волкова было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Автору грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии полиции, он действовал умышленно: "Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших".

По словам близких, Волкова вместе с другом Никитой Колчиным задержали утром 16 января на Московском вокзале, где они ждали поезда в Москву. В отделе полиции задержанным сутки не давали еду и разрешали пить только воду из-под крана в туалете. В протоколе задержания, по словам защитника, полицейские написали, что Волков и Колчин матерились у отдела полиции, пишет "Медуза".

Арт-инсталляция была создана из снега. Ее окружало желтое пятно, которое было нарисовано при помощи пищевых красителей. Волков объяснил, что он так "вдохновился творчеством петербургских художников".

Мать задержанного за инсталляцию готова за него извиниться. Женщина убеждена, что ее сын не хотел никого оскорбить. Она подчеркивает, что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции. Раньше таких проблем никогда не было.

"Жил в Америке, получил хорошее образование, окончил Строгановку, он по своей специальности скульптор. Это лишь его язык выражения, потому что он не имеет возможности материальной для того, чтобы осуществлять какие-то большие проекты", - объяснила Лариса Волкова журналистам.