Роналду в именных трусах и Кержаков в снегу. Как прошла неделя звёзд спорта?
Очередная среда, а значит - очередная серия фотографий звёзд спорта за последние семь дней.
Очередная среда, а значит - очередная серия фотографий звёзд спорта за последние семь дней.
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Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида наслаждалась природой Колумбии
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