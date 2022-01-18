Латвию на Олимпиаде в Пекине могут представлять 56 спортсменов

25 из них - игроки сборной Латвии по хоккею, а 31 - представители индивидуальных видов спорта. Более половины, или 17 представителей индивидуальных видов спорта, отправятся на Олимпийские игры впервые. Средний возраст команды составляет 25 лет, и это будет одна из самых молодых делегаций латвийских спортсменов на зимних Олимпийских играх.

"В среду на заседании ЛОК мы утвердим представителей в десяти видах спорта в качестве кандидатов в нашу команду. Общий состав может быть 56 спортсменов, но возможны замены кандидатур, например, специальное приглашение может получить наш конькобежец [Харальд Силов], но это произойдёт между 20 января и началом Игр", - сказал Тикмерс.

Помимо спортсменов, в составе делегации в Пекин отправятся ещё 50-55 человек, из них 14 человек, включая тренеров, в составе мужской сборной Латвии по хоккею.

Как и Силов, после перераспределения квот путёвку на Олимпиаду может получить ещё кто-то из латвийских биатлонистов. В качестве кандидатов на резервные квоты упоминаются Ренарс Биркенталс и Санита Булиня.

Абсолютно все члены латвийской делегации привиты против Covid-19. На Олимпийских играх в Пекине очень строгие условия для непривитых людей, которые должны провести 21 день в самоизоляции после прибытия в Китай.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Предварительный состав сборной Латвии для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине :

Биатлон: Байба Бендика

Бобслей: Оскар Киберманис, Матис Микнис, Давис Сприньгис, Эдгар Немме, Эмилс Ципулис

Скелетон: Мартин Дукурс, Томас Дукурс, Эндия Ласма Терауда

Санный спорт: Кендия Апарйоде, Элиза Тирума, Элина Иева Витола, Кристерс Апарйодс, Гинт Берзиньш, Артур Дарзниекс, Роберт Плуме, Мартиньш Ботс, Юрис Шицс, Андрис Шицс

Фигурное катание: Денис Васильев

Шорт-трек: Роберт Крузбергс, Рейнис Берзиньш

Лыжные гонки: Кития Аузиня, Патриция Эйдука, Саманта Крампе, Эстере Волфа, Индулис Бикше, Раймо Вигантс

Горные лыжи: Лиене Бондаре, Микс Звейниекс

Лыжное двоеборье: Маркус Виноградов