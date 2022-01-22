Жители Кенгарагса в ожидании Lidl. Но радоваться рано

Уже некоторое время среди жителей Кенгарагса бытует мнение, что Lidl займет помещения Дома мебели Gauja на улице Прушу, 1. Однако самые внимательные уже заметили табличку о планах строительства магазина на улице Маскавас.

ФОТО: Facebook/Ilona Kokola

На запрос RUS TVNET о планах развития Lidl в Кенгарагсе представитель торговой сети в Латвии Ингар Рудзитис ответил уклончиво: "Мы все время оцениваем потенциальные места для строительства новых магазинов, в том числе в Кенгарагсе. О более конкретных планах говорить пока преждевременно".

В то же время Рудзитис подтвердил, что опубликованное в социальных сетях место расположения будущего Lidl в Кенгарагсе действительно есть в плане развития торговой сети.

Не торопиться с анонсированием строительства нового магазина компанию, возможно, научил опыт в окрестностях Саркандаугавы, где перед постройкой оказалось необходимо очистить грунтовые воды. На данный момент на улице Дунтес, 25, продолжается проект санации. Примечательно, что впервые в Латвии в проекте санации используется специальная технология - глубоко под землей устанавливают барьеры, блокирующие и фильтрующие поток загрязненных грунтовых вод. В Lidl пояснили, что таким образом для ликвидации загрязнения не придется извлекать 52 000 тонн почвы, а станет возможным решить проблему прямо на месте, сэкономив не менее 324 000 килограммов выбросов CO2.

Последним официальным анонсом строительства Lidl было сообщение о начале возведения здания нового магазина на улице Спорта, 2, к-4. Он откроет свои двери для покупателей в начале следующего года. Это будет второй двухэтажный магазин Lidl концепции "метрополия" в Латвии.

О новых правилах в действующих Lidl Latvija

Тем временем руководитель отдела коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана напоминает, что с 25 января в общественных местах Латвии запрещены тканевые маски, в связи с чем компания обеспечит всех своих сотрудников медицинскими.