LRTK: потребители энергии находятся в критической ситуации

В LRTK отмечают, что предприятия рассматривают возможность ограничения хозяйственной деятельности или ее полного прекращения, а это значит, что в различных отраслях, особенно среди энергоемких компаний, в ближайшее время можно ожидать роста безработицы. Учитывая, что ситуация стала критической и представляет серьезную угрозу для экономики, LRTK призывает правительство принять немедленные меры для решения энергетического кризиса на самом высоком уровне и поддержать как бизнес, так и жителей.

Организация направила письмо премьер-министру, министру экономики, министру финансов и комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике с предложением разработать инструменты прямой поддержки предпринимателей, вновь взвесив возможность выплаты компенсаций предприятиям из государственного бюджета. В качестве источника финансирования LRTK рекомендует использовать доходы государственных энергетических компаний, в том числе пересмотреть систему дивидендов, а также дополнительные доходы и накопления от компонента обязательной закупки.

Также, по мнению LRTK, необходимо следить за критически важным сырьем и ресурсами, возложив непосредственную ответственность за все текущие вопросы по энергоресурсам и ценам на премьер-министра, а также инициировать изменения, чтобы существующие инструменты поддержки стали доступны для всех энергоемких компаний.

Как сообщалось ранее, коалиция в понедельник еще не договорилась о механизмах компенсации и поддержки, которые могли бы помочь населению в ситуации резкого роста цен на энергоресурсы.