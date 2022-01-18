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LRTK: потребители энергии находятся в критической ситуации

ФОТО: Shutterstock

Латвийская торгово-промышленная палата (LRTK) требует от правительства немедленных действий по преодолению энергетического кризиса, так как внедренные до сих пор решения по поддержке недостаточны, а потребители энергии - как предприниматели, так и население - находятся в критической ситуации.

В LRTK отмечают, что предприятия рассматривают возможность ограничения хозяйственной деятельности или ее полного прекращения, а это значит, что в различных отраслях, особенно среди энергоемких компаний, в ближайшее время можно ожидать роста безработицы. Учитывая, что ситуация стала критической и представляет серьезную угрозу для экономики, LRTK призывает правительство принять немедленные меры для решения энергетического кризиса на самом высоком уровне и поддержать как бизнес, так и жителей.

Организация направила письмо премьер-министру, министру экономики, министру финансов и комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике с предложением разработать инструменты прямой поддержки предпринимателей, вновь взвесив возможность выплаты компенсаций предприятиям из государственного бюджета. В качестве источника финансирования LRTK рекомендует использовать доходы государственных энергетических компаний, в том числе пересмотреть систему дивидендов, а также дополнительные доходы и накопления от компонента обязательной закупки.

Также, по мнению LRTK, необходимо следить за критически важным сырьем и ресурсами, возложив непосредственную ответственность за все текущие вопросы по энергоресурсам и ценам на премьер-министра, а также инициировать изменения, чтобы существующие инструменты поддержки стали доступны для всех энергоемких компаний.

Как сообщалось ранее, коалиция в понедельник еще не договорилась о механизмах компенсации и поддержки, которые могли бы помочь населению в ситуации резкого роста цен на энергоресурсы.

В понедельник после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что цены на энергоносители быстро растут во всем мире, а не только в Латвии. Он также напомнил, что коалиция уже обсудила и одобрила, а правительство утвердило пять различных видов поддержки на общую сумму почти 200 миллионов евро.


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