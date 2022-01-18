Вт, 18.01.2022
Конечно, всегда будут люди с ослабленной иммунной системой, которым также понадобится стационарная помощь. В первою очередь, это будут невакцинированные люди Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Фото ⟩ Врачи извлекли из головы мужчины... таракана

ФОТО: Unsplash

Когда 40-летний Зейн Вединг выбрался из воды после купания, он прихватил с собой не только мокрые плавки, но и таракана, который еще три дня прожил у него в ухе.

Вединг, работающий в "Гринпис", наслаждался плаванием в бассейне в Окленде, Новая Зеландия. По возвращении домой он почувствовал, что у него в ухе что-то есть.

"Я капнул в ухо, чтобы прочистить его, а вечером уснул на диване. Проснувшись утром, сразу же пошел к врачу. Сначала он подумал, что в ухо попала вода, и посоветовал высушить ухо феном. Я провел большую часть выходных, лежа на боку или дуя в ухо феном. Когда я вставал, сразу начинала болеть голова. В горизонтальном положении я слышал воду на барабанной перепонке. За выходные я перепробовал все, что мог - беруши, прыжки на одной ноге, жвачку, бег - все, что только мог придумать, чтобы освободить ухо от инородного тела", - рассказал Вединг CNN.

"Пошел к доктору с заложенным ухом. Доктор сказал, что ничего не видит, и все пройдет само. Сегодня сходил к другому специалисту, и из моего уха удалили таракана 🪳. 3 дня с тараканом в ухе 🤮 Пожалуй, избегайте доктора Онехунга", - написал мужчина в своем Twitter.

В ночь на воскресенье движения в ухе внезапно исчезли, но мужчина все равно чувствовал, что внутри инородное тело или вода. На следующий день он записался к специалисту по лечению заболеваний уха, горла и носа. Доктор заглянул Ведингу в ухо и сказал: "Боже, мне кажется, у вас в ухе насекомое".

"В тот момент я понял, что все выходные у меня в ухе сидел таракан. Я сразу представил, как все выходные дул в ухо горячим воздухом и жарил таракана. Мне стало нехорошо. Когда доктор вытащил его, я почувствовал некий хлопок, и мне сразу же стало легче", - рассказал Вединг.


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