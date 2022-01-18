Фото ⟩ Врачи извлекли из головы мужчины... таракана

Вединг, работающий в "Гринпис", наслаждался плаванием в бассейне в Окленде, Новая Зеландия. По возвращении домой он почувствовал, что у него в ухе что-то есть.

"Я капнул в ухо, чтобы прочистить его, а вечером уснул на диване. Проснувшись утром, сразу же пошел к врачу. Сначала он подумал, что в ухо попала вода, и посоветовал высушить ухо феном. Я провел большую часть выходных, лежа на боку или дуя в ухо феном. Когда я вставал, сразу начинала болеть голова. В горизонтальном положении я слышал воду на барабанной перепонке. За выходные я перепробовал все, что мог - беруши, прыжки на одной ноге, жвачку, бег - все, что только мог придумать, чтобы освободить ухо от инородного тела", - рассказал Вединг CNN.

"Пошел к доктору с заложенным ухом. Доктор сказал, что ничего не видит, и все пройдет само. Сегодня сходил к другому специалисту, и из моего уха удалили таракана 🪳. 3 дня с тараканом в ухе 🤮 Пожалуй, избегайте доктора Онехунга", - написал мужчина в своем Twitter.

Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear 🤮Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7 — Zane Wedding (@tweetswillsaveu) January 10, 2022

В ночь на воскресенье движения в ухе внезапно исчезли, но мужчина все равно чувствовал, что внутри инородное тело или вода. На следующий день он записался к специалисту по лечению заболеваний уха, горла и носа. Доктор заглянул Ведингу в ухо и сказал: "Боже, мне кажется, у вас в ухе насекомое".