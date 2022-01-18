СГД выплатила 62,864 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса Covid-19

После получения одобрения Европейской комиссии на выплату поддержки СГД на основании 22 748 заявлений выплатила зарплатные субсидии и гранты на обеспечение потока оборотных средств на общую сумму 62 863 953 евро.

По 16 334 заявлениям выплачены зарплатные субсидии в размере 16 108 990 евро. Всего в СГД поступило 25 022 заявления на субсидирование заработной платы.

Также по 6414 заявлениям выплачены гранты на обеспечение оборотных средств в размере 46 754 963 евро.

В течение 2021 года СГД приняла 8 695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной "Covid-19" до 2 января этого года было принято 11 решений о продлении срока платежей до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.

Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и гранты на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно было до 17 января 2022 года, а за январь можно подать до 15 февраля 2022 года.