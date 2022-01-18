С 25 января - только медицинские маски или респираторы

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.

Поправками к правилам отменено исключение о том, что учащиеся 1-3-х классов в учебных помещениях могут вообще не использовать маски для лица, а также исключение о том, что полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди в контролируемом коллективе, например, на рабочем месте, в учебном заведении, любительском коллективе, а также имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании учащиеся в учебном помещении могут вообще не пользоваться масками, так как в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса недопустимо, чтобы в местах, где собираются люди, вообще не использовались маски для лица.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что использование немедицинских масок обосновано в случае, когда ограничена доступность медицинских масок и респираторов, и их необходимо сохранить для медицинского персонала.

В кризисной ситуации после контакта с инфицированным домашний карантин можно будет заменить тестированием

С учетом того, что из-за резкого роста нетрудоспособности работников различных отраслей может быть нарушена реализация важных для общества функций и деятельность предприятий, правительство постановило разрешить в кризисной ситуации после контакта с инфицированным Covid-19 работником заменить для других работников критически важных отраслей домашний карантин тестированием.

Утвержденные Кабинетом министров поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации предусматривают, что контактные лица должны сдать либо ПЦР-тест в лаборатории или любом медицинском учреждении, либо сделать в аптеке под контролем профессионала антигенный тест.

Если результат тестирования отрицательный, работник может выполнять свои трудовые обязанности, а через три-пять дней сдать повторный тест.

С учетом того, что в этот период человек в любой день может стать распространителем инфекции, в инкубационный период в течение десяти дней после последнего контакта с инфицированным он должен использовать респиратор FFP2, а также избегать посещения общественных мест и не пользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

Изменения в правилах также предусматривают, что инфицированный может прекратить изоляцию на седьмой день после подтверждения заражения, если за последние 24 часа у него не было таких признаков острого заболевания, как лихорадка, боль и кашель.

Также поправки предусматривают исключения для работников, которые участвуют в обеспечении важных общественных функций, охране здоровья, безопасности, обеспечении экономического или социального благополучия, если из-за прекращения ими работы реализация основных функций государства и общественного сектора может быть нарушена. Это работники медицинских учреждений, учреждений длительного социального ухода, органов системы внутренних дел, телекоммуникационных, энергетических и транспортных предприятий, аварийных служб и т. д.

Этим работникам после контакта с инфицированным человеком домашний карантин может быть заменен на ношение респиратора FFP2 без клапана весь инкубационный период с контрольным тестом на пятый день после контакта с зараженным.

В случае заражения эти работники могут находиться в изоляции три дня и, если в это время не появятся признаки болезни, могут вернуться к работе после получения отрицательного результата тестирования.