Основной капитал airBaltic увеличен до 551,473 млн евро
Основной капитал авиакомпании airBaltic увеличен на 45 млн евро и составляет в настоящее время 551,473 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Основной капитал авиакомпании airBaltic увеличен на 45 млн евро и составляет в настоящее время 551,473 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
В августе прошлого года Кабинет министров постановил, что государство как крупнейший акционер airBaltic вложит в ее основной капитал 90 млн евро. В соответствии с правилами господдержки Европейского союза решение было передано на утверждение Европейской комиссии, которая 21 декабря одобрила вложение в капитал авиакомпании 45 млн евро, а решение по остальной части еще ожидается.
Как указал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, эти средства предназначены для компенсации убытков из-за пандемии Covid-19 и для преодоления экономического кризиса. Ожидается, что с планируемым началом котировки акций airBaltic на бирже эти вложения вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.
Как сообщалось, в июле 2020 года Еврокомиссия разрешила правительству Латвии вложить в основной капитал airBaltic 250 млн евро, чтобы поддержать авиакомпанию в условиях пандемии Covid-19, в результате чего ее капитал составил 506,473 млн евро.
В 2020 году концерн airBaltic работал с оборотом в размере 142,6 млн евро, что на 72% меньше 2019 года, а убытки компании выросли в 29 раз до 264,6 млн евро.
Выручка авиакомпании за три квартала прошлого года составила 127,462 млн евро, что на 5,9% больше соответствующего периода 2020 года.