Основной капитал airBaltic увеличен до 551,473 млн евро

В августе прошлого года Кабинет министров постановил, что государство как крупнейший акционер airBaltic вложит в ее основной капитал 90 млн евро. В соответствии с правилами господдержки Европейского союза решение было передано на утверждение Европейской комиссии, которая 21 декабря одобрила вложение в капитал авиакомпании 45 млн евро, а решение по остальной части еще ожидается.

Как указал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, эти средства предназначены для компенсации убытков из-за пандемии Covid-19 и для преодоления экономического кризиса. Ожидается, что с планируемым началом котировки акций airBaltic на бирже эти вложения вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.

Как сообщалось, в июле 2020 года Еврокомиссия разрешила правительству Латвии вложить в основной капитал airBaltic 250 млн евро, чтобы поддержать авиакомпанию в условиях пандемии Covid-19, в результате чего ее капитал составил 506,473 млн евро.

В 2020 году концерн airBaltic работал с оборотом в размере 142,6 млн евро, что на 72% меньше 2019 года, а убытки компании выросли в 29 раз до 264,6 млн евро.