В понедельник было настолько скользко, что не помогала никакая осторожность

Так, например, после обеда на дороге, соединяющей Улброку и Дрейлини, произошло столкновение двух машин, в результате чего было временно затруднено движение других транспортных средств.

ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Citroen, несмотря на все усилия и совершенно новые зимние шины, не смог остановить свою машину за едущей впереди Toyota, в результате чего произошло столкновение.

Как передаче Degpunktā телеканала TV3 рассказал водитель Citroen, он соблюдал дистанцию, однако, реагируя на резкое торможение едущей впереди машины, уже не мог ничего сделать. Несмотря на то, что удар был довольно сильным и машина пострадала значительно, сам водитель травм не получил. Сидевшая за рулем Toyota женщина также не пострадала и уехала с места происшествия своими силами.

Водителю Citroen в свою очередь пришлось задержаться на месте аварии подольше и ждать эвакуатор.